Körperpflege ohne Mikroplastik: Festes Duschgel und Duschseife

Festes Duschgel / Duschseife ist umweltbewusste Pflege ohne Mikroplastik

Festes Duschgel und Duschseife sind einfache Mittel, Mikroplastik im Badezimmer zu vermeiden. Auch wenn schon viele Verbraucher auf umweltbewusste Körperpflege setzen, sieht die Realität noch anders aus: Ist die Plastikflasche mit Duschgel leer, wird die nächste Plastikverpackung aus dem Badezimmerschrank geholt und weiter geht”s. Durch diese Einstellung entsteht ein regelrechtes Plastikmeer. Im Schnitt sind es laut Plastikatlas 2019 für jede Person in Deutschland 38 Kilogramm Plastik, die jährlich zusammenkommen. Doch bereits kleine Änderungen im Verhalten können den stetig wachsenden Plastikberg reduzieren.

Festes Duschgel: Warum Duschseife die Badezimmer erobert

Angefangen im Badezimmer: Mit dem Umstieg auf festes Duschgel zur täglichen Körperpflege lässt sich Plastikmüll vermeiden. Die Duschseife wird durch den Kontakt mit Wasser aufgeschäumt und der Schaum kann auf dem Körper verteilt werden. Natürlich kann festes Duschgel auch zunächst über einen Waschlappen geführt und dieser genutzt werden. Wer sich für Duschseife entscheidet, reduziert damit den eigenen Haushaltsmüll spürbar. Es landen außerdem keine Flaschen mit Duschresten im Abfalleimer, da die Duschseife restlos verbraucht wird. So verzichtet man auf mehrere Plastikflaschen im Jahr und das, ohne an der Reinigung und Hautpflege zu sparen. Das Gegenteil ist der Fall.

Duschseife ist als festes Duschgel oft pflegender

Ein festes Duschgel reduziert nicht nur die Tonnen von Plastikmüll. Hersteller wie Jolu, die auf Mikroplastik und andere gesundheitsschädliche Stoffe in ihren Produkten verzichten, leisten weitere Beiträge: Die Ökosysteme werden auch an dieser Stelle entlastet und zugleich die Gesundheit der Menschen unterstützt. Natürliche Körperpflege liegt im Trend. Da die Natur bereits die besten Antworten auf Fragen der Körperhygiene hat, braucht es keine synthetischen Stoffe, um Hautpflege und Hygiene miteinander umweltbewusst in Einklang zu bringen. Stattdessen kommen Pflanzenextrakte und pflegende Öle zum Einsatz. Das zeigt sich bei der olfaktorischen Wahrnehmung, da festes Duschgel sowohl den künstlichen, überparfümierten Geruch vieler Produkte mit natürlichen Aromen ebenso wie Plastik aus dem Badezimmer verdrängt. Fazit: Körperpflege ohne Mikroplastik und ohne bedenkliche Inhaltsstoffe ist ein guter Weg, um mit sich und der Natur im Einklang zu leben.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

Kontakt

Jolu Naturkosmetik e. K.

Carina Benkert

Demminerstraße 21

17159 Dargun

03 99 59-59 39 99

03 99 59-59 39 97

presse@shop-jolu.de

https://shop.jolu.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.