Körperorientierte Psychotherapie und psychologische Beratung in Welle

In ihrer Praxis für Psychotherapie (Heilpr. G.) und ihrem Yogastudio „Bewegte Leichtigkeit“ in Welle (Niedersachsen, am Rande der Lüneburger Heide) bietet die Heilpraktikerin für Psychotherapie Anja Botter, die dem Verband Freier Psychotherapeuten angehört, unter anderem psychologische Beratungen und psychotherapeutische Behandlungen an. Sie unterstützt hiermit beispielweise Menschen, die an einem Punkt ihres Lebens stehen, an dem sie sich entscheiden und die Weichen in ihrem Leben teilweise neu stellen müssen, Altes loszulassen und sich für Neues zu öffnen.

Anlässe, Anja Botter zu kontaktieren, können zum Beispiel durch die Lebenssituation ausgelöste

-Stress-, Belastungs- und Krisensituationen,

-Angst- und Burnout-Zustände,

-Blockaden und Depressionen,

-Selbstzweifel und Schuldgefühle,

-psychosomatische Probleme (nach ärztlicher Abklärung) oder

-das Gefühl der Hoffnungs-, Perspektiv- und Energielosigkeit

sein.

In den psychotherapeutischen Sitzungen oder psychologischen Beratungen hilft Anja Botter ihren Klienten – situations- und bedarfsabhängig – zum Beispiel mit psychosomatischen Problemen und Beziehungsproblemen so umzugehen, dass dies ihr Wohlbefinden steigert. Zudem hilft sie ihnen, die hierfür erforderliche Energie zu tanken.

Bei ihrer Arbeit praktiziert Frau Botter einen körperorientierten Ansatz. Das heißt, ihr Ziel ist es unter anderem, mit ihren therapeutischen Behandlungsmethoden bei ihren Klienten

-die Wahrnehmung ihrer eigenen Körperempfindungen und Bedürfnisse zu fördern,

-ein besseres Verständnis ihres inneren Erlebens der Außenwelt zu bewirken und so

-deren Selbstvertrauen und -bewusstsein sowie ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen.

Hilfreich ist dabei, dass Anja Botter auch eine ausgebildete und erfahrene Yoga-Lehrerin ist. Entsprechend häufig setzt sie bei ihrer psychotherapeutischen Arbeit und Begleitung auch Entspannungsverfahren aus dem Yoga ein und gibt ihren Klienten mit den betreffenden Übungen Tools an die Hand, um künftig mit Stress- und Belastungssituationen in ihrem Alltag besser umzugehen. Außerdem führt sie im Bedarfsfall zur Problemklärung und -lösung auch Systemische Aufstellungen durch.

Nähere Infos über die Arbeit von Frau Botter sowie ihre Praxis für Psychotherapie (Heilpr. G.) und ihr Yogastudio „Bewegte Leichtigkeit“ in Welle (im Dreieck zwischen Buchholz, Tostedt und Schneverdingen / Soltaufinden) finden Interessierte auf der Webseite www.bewegte-leichtigkeit.de .

