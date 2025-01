Die neue Hygro-Therm-Technologie in SMART-COLORS kann das!

Innovation für Haus- und Fassadenfarben

Solingen, den 02. Januar 2025

In Solingen präsentiert SMART-KLIMA seine bahnbrechende Hygro-Therm-Technologie in ihren smarten Farben, die die Haus- und Fassadenfarben revolutionieren. Diese Farben versprechen, deutlich länger zu halten, ohne mit giftigen Zusatzstoffen Algen und Schimmel zu verhindern und gleichzeitig Energie zu sparen. Diese technologischen Verbesserungen können zudem die Raumluftqualität verbessern und die Heizkosten senken.

Längere Haltbarkeit und Umweltschutz

SMART-KLIMA teilt mit, dass ihre neuen Farben doppelt so lange halten wie herkömmliche Alternativen. Dies werde durch die innovative Hygro-Therm-Technologie ermöglicht, die nicht nur die Lebensdauer erhöht, sondern auch den Einsatz chemischer Substanzen zur Bekämpfung von Algen und Schimmel überflüssig macht. Damit leistet SMART-COLORS einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz, indem auf den Einsatz toxischer Stoffe verzichtet wird.

Experten zufolge zeichnen sich die neuen SMART-COLORS nicht nur durch eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Farben aus, sondern trocknen Bauteile deutlich schneller als herkömmliche Produkte. Diese Technologie ermöglicht es, Algen und Schimmel tatsächlich ganz ohne Giftstoffe zu vermeiden. Ein Sprecher wies darauf hin, dass solche Eigenschaften nicht nur den Wartungsaufwand für Hausbesitzer reduzieren, sondern auch zur langfristigen Erhaltung von Bauwerken beitragen.

Energieeffizienz durch Thermische Regulation

Die neu entwickelte Hygro-Therm-Technologie der SMART-COLORS-Farben sorgt für eine schnellere Wärmeregulierung, was dazu beiträgt, die Innenraumtemperaturen effizient zu steuern. Dies könnte zu einer merklichen Senkung der Heizkosten führen. Spezialisten erklären, dass durch die verbesserte Wärmeverteilung und die dauerhafte Entfeuchtung des Bauköpers der Energieverbrauch signifikant reduziert werden kann, was sowohl für den Geldbeutel der Verbraucher als auch für die ökologische Bilanz positiv sei.

Verbesserte Raumluft und Feuchtigkeitsreduktion

Neben der Energieeinsparung hebt SMART-KLIMA die Luftqualitätsvorteile ihrer smarten Farben hervor. Experten berichten, dass durch die Feuchtigkeitsregulierung um bis zu 11%, eine deutlich verbesserte Raumluft erreicht werden kann. Diese Eigenschaft könnte insbesondere für Allergiker und Gesundheitssensible von Vorteil sein, da Schimmelbildung effektiv vorgebeugt wird. SMART-COLORS hat hierzu auch ein Zertifikat von der AFBA und ERCAF für Allergiker freundliche Gebäude erhalten. https://www.energiespar-maxx.de/downloads-und-service/#ecarfsiegel

Herausforderung und Wahrnehmungsänderung

SMART-KLMA sieht sich mit enormer Skepsis aus traditionellen Industrie- und Handwerker kreisen konfrontiert, ist jedoch überzeugt, dass ihre Technologie das Potenzial hat, nicht nur Vorurteile zu überwinden sondern ein echter Gamechanger zu werden. Das Unternehmen lädt Konsumenten und Interessierte ein, die Vorteile selbst zu erleben. Es ist eine klare Einladung, traditionelle Ansichten in Frage zu stellen und den Fortschritt im Bereich Bauprodukte anzuerkennen und dabei tatsächlich um bis zu 30 % Energie einzusparen*. (*je nach Feuchtegehalt des Bauwerks)

Die SMART-KLIMA GmbH ist ein Spezialist für Feuchtigkeitsmanagement in und an Gebäuden. Mit innovativen Lösungen wie dem KLIMAGRIFF® setzen wir Maßstäbe in der Schimmelprävention, Energieeffizienz und gesunden Wohnraumbedingungen. Unser Ziel ist es, durch intelligente Produkte und Konzepte wie das IQ³-Gebäudesanierungskonzept einen nachhaltigen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität zu leisten und um wohnen weiter bezahlbar zu machen.

Unser Motto: einfach-nachhaltig-sparsam

