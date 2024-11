König Mohammed VI. gratuliert Donald Trump zu seinem Wahlsieg

Der König von Marokko hat am Mittwoch, den 6. November, eine Glückwunschbotschaft an Donald Trump anlässlich seiner Wiederwahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet.

In dieser Botschaft drückt König Mohammed VI. Herrn Trump seine herzlichen Glückwünsche zu seiner Wahl für eine weitere Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika aus und wünscht ihm viel Erfolg in seinem hohen Amt und bei seinen Bemühungen im Dienste des amerikanischen Volkes.

Der Souverän betont, dass Trumps überwältigender Sieg eine Anerkennung seines Patriotismus und eine Bestätigung seines anhaltenden Engagements für die obersten Interessen der Vereinigten Staaten, „unseres langjährigen Freundes und Verbündeten“, ist.

Der Souverän bekräftigt in diesem Sinne, dass das Königreich Marokko und die Vereinigten Staaten von Amerika durch ein historisches Bündnis und eine strategische Partnerschaft verbunden sind, die den Test der Zeit bestanden haben, und fügt hinzu: „Die gemeinsamen Werte, die wir teilen, und unsere gemeinsamen Interessen in einem breiten Spektrum von Sektoren haben es uns ermöglicht, ständig zusammenzuarbeiten, um eine bessere Zukunft für unsere Völker zu schaffen und unsere Beziehungen zu einer treibenden Kraft im Dienste des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands im Nahen Osten, in Afrika und darüber hinaus zu machen“.

In seiner Botschaft erinnerte der König auch daran, dass die bilateralen Beziehungen während der vorherigen Amtszeit Trumps ein beispielloses Niveau erreicht hatten, als die Vereinigten Staaten von Amerika die volle Souveränität des Königreichs Marokko über seine gesamte Sahara anerkannten. Dieser denkwürdige Akt, für den das marokkanische Volk für immer dankbar sein wird, war ein Meilenstein und Wendepunkt, der die wahre Tiefe „unserer besonderen und jahrhundertealten Beziehung, die die Aussichten auf eine noch größere Zusammenarbeit und eine umfassendere strategische Partnerschaft in sich trägt“, widerspiegelte.

„Während wir mit immer komplexeren regionalen und globalen Herausforderungen konfrontiert sind, wird das Königreich Marokko mehr denn je ein wahrer Freund und treuer Verbündeter der Vereinigten Staaten sein“, schrieb der Souverän und bekräftigte seine feste Entschlossenheit, mit Trump zusammenzuarbeiten, um „unsere gemeinsamen Interessen weiter zu fördern und unser einzigartiges Bündnis auf allen Ebenen der Zusammenarbeit zu festigen“.

