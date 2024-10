König Mohammed VI. bekundet seine Solidarität mit Spanien nach den Überschwemmungen in der Region Valencia

Rabat, 30. Oktober 2024 – Als Reaktion auf die katastrophalen Überschwemmungen, die die Region Valencia in Spanien heimgesucht und zahlreiche Menschenleben gefordert und große materielle Schäden verursacht haben, hat der König von Marokko , Mohammed VI. dem spanischen Volk unverzüglich sein Beileid und seine Solidarität ausgesprochen.

König Mohammed VI. sandte eine Beileidsbotschaft an die Souveräne Spaniens, S.M. König Felipe VI. und Ihre Majestät Königin Letizia. In dieser Botschaft drückt er Ihren Majestäten und dem gesamten spanischen Volk sein aufrichtiges Beileid und seine Gefühle des Mitgefühls und der Solidarität angesichts der sintflutartigen Regenfälle und Überschwemmungen aus, die die Bewohner der Provinz Valencia völlig unvorbereitet getroffen haben.

König Mohammed VI. hat dem Präsidenten der spanischen Regierung, Pedro Sanchez, eine neue Botschaft des Beileids und der Unterstützung übermittelt, um ihm seine Unterstützung und sein Mitgefühl in diesen schwierigen und schmerzhaften Momenten auszudrücken. König Mohammed VI. übermittelt auch den Familien der Opfer und dem spanischen Volk sein Beileid.

Der Monarch erteilte außerdem genaue Anweisungen, damit der marokkanische Innenminister mit seinem spanischen Amtskollegen Kontakt aufnimmt. Die königlichen Anweisungen zielen darauf ab, eine sofortige und wirksame Reaktion auf die Katastrophe zu koordinieren. Diese Hilfe umfasst die Entsendung von spezialisierten Teams wie Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und Ärzten, die sich an den Rettungsmaßnahmen beteiligen sollen.

Marokko hat außerdem angeboten, wichtige Ausrüstungsgegenstände wie Entwässerungssysteme, Zelte für die Vertriebenen und medizinische Hilfsgüter zu liefern.

Diese schnelle und koordinierte Reaktion zeigt das Engagement Marokkos, einem in Not geratenen Nachbarland zu helfen. Sie verdeutlicht auch den positiven und solidarischen Charakter der marokkanisch-spanischen Beziehungen, die selbst in Zeiten von Spannungen stets auf einer verstärkten Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, einschließlich Sicherheit und Krisenmanagement, beruht haben.

Dieser Akt der Solidarität ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rabat und Madrid und unterstreicht einmal mehr, dass Menschlichkeit und Mitgefühl Grenzen überschreiten.

Mit dieser Aktion demonstriert Marokko seine aktive und verantwortungsvolle Rolle auf der internationalen Bühne, bereit, seinen Nachbarn zu helfen und zur regionalen Stabilität beizutragen.

Willkommen auf unserer Online-Plattform, der „Marokko Zeitung“.

Firmenkontakt

MAROKKO ZEITUNG

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Pressekontakt

Khalid Drawi

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.