Kölsch lernen mit Ara und Anni

Akademie för uns kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur stellt Filme mit Puppen als kostenfreies Lernangebot für Pänz vor

So wird kölscher Distanzunterricht für Grundschulkinder lebendig: Passend zu ihrem Lehrbuch “Ara und die Kölsch-Bande” hat die Akademie för uns kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur neun Kurzfilme mit Handpuppen konzipiert, die in drei aufeinanderfolgenden Staffeln auf https://www.koelsch-akademie.de veröffentlicht werden. Die ersten drei Episoden sind jetzt online: https://www.koelsch-akademie.de/koelsch-foer-paenz/digitale-angebote/filme

Sich op kölsch unterhalten, einkaufen gehen, sich in der Stadt bewegen und etwas über Köln lernen ist die Motivation, die allen Filmen zugrunde liegt. Einfach Kölsch lernen bedeutet auch, keine Angst vor Fehlern zu haben. Es geht ums “loss schwade”.

Den Filmen liegt folgende Handlung zu Grunde: Ara ist gerade in Köln gelandet. Sein Raumschiff versank dabei im Rhein, aber die kölsche Anni nimmt ihm seine Sorgen – sie zeigt ihm Köln. Auf der Hohenzollernbrücke bleiben sie an den Liebesschlössern hängen. Vor dem Dom staunen sie über die heiligen drei Könige und den dicken Pitter. Sie besuchen einen Supermarkt und einen Wochenmarkt, gehen in den Kölner Zoo und den Lindenthaler Tierpark. Außerdem untersuchen sie die Kölner Geschichte: Kölle unter den Römern, im Mittelalter und in der Neuzeit.

Die Puppenfilme wurden mit Greenscreen produziert und die Außenaufnahmen dahinter geschnitten. Ara und Anni sehen genauso aus, wie die Illustrationen aus dem Lehrbuch. Die Puppen hat Tom Haass gebaut, der bekannt wurde durch seine Großpuppen für die Maus-Show. Puppenspieler Günter Ottemeier, der auch Stunksitzungsmitglied ist, spielt den außerirdischen Ara. Die Kölner Kindertheaterpreisträgerin Imke Schreiber ist die kölsche Anni, Alice Herrwegen hat die kölsche Aussprache gecoacht.

Text, Idee und Konzept: Priska Höflich

Film, Fotografie: Janet Sinica

Bildkomposition: Janet Sinica und Günter Ottemeier

Musik: Friso Lücht

Anhand des Lehrbuchs “Ara und die Kölschbande” können Kinder kölsche Dialoge lesen und sprechen, viele Vokabeln erlernen und sich auf diese Art und Weise der Sprache annähern. Da die Akademie för uns kölsche Sproch das Buch nicht in allen Grundschulen verteilen kann, lässt es sich auf https://www.koelsch-akademie.de unter dem Reiter “Kölsch för Pänz” als pdf-Dokument herunterladen.

Ab sofort präsentiert sich diese speziell an Kitas und Grundschulen gerichtete Website im frischen neuen Gewand. Hier findet man nicht nur das Lehrmaterial zu den Kölsch AGs, sondern auch viele Ideen und Anleitungen, die bereits in den Ferienprogrammen der Akademie erfolgreich erprobt wurden und zur Nachahmung anregen möchten: Neben Ausflugtipps bekommt man zusätzlich viel Material an die Hand wie Rezepte, Rätsel, Bastelanleitungen und Gruppenspiele.

Die Akademie för uns kölsche Sproch ist Bestandteil der SK Stiftung Kultur und wurde von der Stadtsparkasse Köln 1983 als ins Leben gerufen. Sie steht für den Erhalt und die Förderung einer lebendigen und zeitgemäßen kölschen Sprache, die immer auch mit der Geschichte und Kultur der Stadt Köln sowie den vielfältigen Lebensarten ihrer Bewohner in Zusammenhang steht. Die Akademie för uns kölsche Sproch will eine der ausgeprägtesten, kernigsten und bildreichsten Regionalsprachen lebendig halten, in den Alltag tragen, sie fördern und pflegen.

