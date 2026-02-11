Kölner Immobilienbörse KIB und IMAG vereinbaren globale Kooperation

Starkes Signal für Gemeinschaftsgeschäfte und die Unabhängigkeit freier Immobilienmakler

Die Mitglieder der Kölner Immobilienbörse (KIB) haben im Rahmen eines Mitgliedervotums beschlossen, den überregionalen und integrierten Immobilienbörsen der IMAG Immobilienmakler AG beizutreten. Mit diesem Schritt setzt die KIB ein klares Zeichen für mehr Zusammenarbeit in der Branche, für professionelle Gemeinschaftsgeschäfte und für die Stärkung der unternehmerischen Unabhängigkeit von Immobilienmaklern.

Die Kölner Immobilienbörse steht seit vielen Jahren für regionalen Austausch, fachliche Kompetenz und kollegiale Zusammenarbeit innerhalb der Immobilienwirtschaft. Durch den Beitritt zu den Immobilienbörsen der IMAG erweitert die KIB ihr bewährtes Netzwerk nun gezielt um eine überregionale, digitale Infrastruktur für Gemeinschaftsgeschäfte.

Ziel der Kooperation ist es, Immobilienangebote effizienter zu vernetzen, die Reichweite der Mitgliedsunternehmen zu erhöhen und gleichzeitig eine echte Alternative zu dominierenden Immobilienportalen zu schaffen.

Makler behalten dabei ihre Eigenständigkeit, ihre Kundenbeziehungen und ihre Marktposition – profitieren jedoch von einem deutlich größeren Angebots- und Partnernetzwerk.

Statement des Vorsitzenden Rene Reuschenbach der Kölner Immobilienbörse:

„Mit dem geschlossenen Beitritt zur IMAG Immobilienmakler AG setzen wir einen wichtigen strategischen Meilenstein für die Zukunft unserer Mitglieder. Wir verbinden die gewachsene regionale Stärke der Kölner Immobilienbörse mit einem modernen, überregionalen System für Gemeinschaftsgeschäfte. Damit stärken wir nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit unserer Makler, sondern auch deren Unabhängigkeit in einem zunehmend von Plattformen dominierten Markt. Für unsere Mitglieder und deren Kunden entsteht so ein echter Mehrwert.“

Die Immobilienbörsen der IMAG Immobilienmakler AG basieren auf einem kooperativen Netzwerkmodell, das den direkten Austausch von Immobilienangeboten zwischen Maklerunternehmen ermöglicht. Angebote werden dabei nicht nur innerhalb des Netzwerks geteilt, sondern auch auf den jeweiligen Makler-Webseiten ausgespielt – transparent, effizient und ohne Abhängigkeit von externen Portalen.

Für die Mitglieder der Kölner Immobilienbörse bedeutet der Beitritt insbesondere:

einen deutlich erweiterten Immobilienpool für Gemeinschaftsgeschäfte, mehr Sichtbarkeit der eigenen Objekte,

stärkere Positionierung im regionalen und überregionalen Wettbewerb, sowie eine nachhaltige Stärkung des Berufsbildes des unabhängigen Immobilienmaklers.

Der Zusammenschluss zeigt beispielhaft, wie regionale Immobiliennetzwerke und moderne digitale Börsenmodelle erfolgreich zusammenwirken können – zum Nutzen der Makler, ihrer Auftraggeber und des gesamten Immobilienmarktes.

Die Immobilienbörsen der IMAG Immobilienmakler AG sind freie und offene Verbünde von Immobilienmaklern zur Förderung von Gemeinschaftsgeschäften in der Branche. Portalunabhängig – verbandsunabhängig – softwareunabhängig

Kontakt

IMAG Immobilienmakler AG – Immobilienbörsen

Valentino Trnovski

Hohe Str. 57

51570 Windeck

02292

939980



http://www.boersen.immo

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.