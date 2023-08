Köln-Krimi „Mond und die Bombe“ erscheint für englischsprachigen Lesermarkt

Köln, 23. August 2023 – Philipp J. Meckert, langjähriger Chefreporter und Redakteur im Newsroom von EXPRESS und Kölner Stadt-Anzeiger, veröffentlicht seinen ersten Köln-Krimi jetzt auch in englischer Sprache als Taschenbuch.

„Moon And The Bomb“ heißt der Thriller, in dem eine Fliegerbombe der Alliierten eine entscheidende Rolle spielt. Eingewoben in eine Geschichte aus historischen und realen Fakten und Schauplätzen macht er den Reporter Peter Mond zum Detektiv der Stadtgeschichte.

„Mir war es wichtig, das Buch auch den englischen und amerikanischen Leserinnen und Lesern zugänglich zu machen. Ich glaube, dass die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges, genauer gesagt die Blindgänger, die fast wöchentlich in Köln auftauchen, auch sie nicht unberührt lassen“, betont Meckert.

Die Luftschläge der „Operation Hurricane“, die am Freitag, den 13. Oktober 1944 aus England eingeleitet wurden, stehen im Mittelpunkt der Geschichte. „Ich fand unter anderem heraus, dass die achte US-Luftflotte, die damals Köln bombardierte, unter dem Befehl von General James Harold Doolittle stand. Genau dem US-Kriegshelden, der von Alec Baldwin im Film „Pearl Harbour“ verewigt wurde und zwei Jahre vor Köln auch Tokio attackierte.“

Der Autor geht mit seinem Buch-Projekt bei Amazon Kindle Direct Publishing neue Wege. Als hauptberuflicher Redakteur bei der DuMont Mediengruppe bleibt er privat als Schriftsteller unabhängig von Verlagen und Werbung. Meckert veröffentlicht weiterhin auf der Homepage https://www.rheinstrom.koeln/ jeden Montag um 11.11 Uhr kostenlos ein neues Kapitel seines Köln-Krimis. Ein Hörbuch ist bereits in Planung.

Über den Autor

Philipp Meckert ist seit 1996 Journalist und hat für namhafte Verlage wie Axel Springer und Gruner & Jahr geschrieben. Seit 2000 ist er Teil der DuMont Mediengruppe und hat sich besonders als Chefreporter beim Kölner Express einen Namen gemacht. Seine Expertise liegt in exklusiven Nachrichten, Reportagen und Serien. Neben seiner journalistischen Tätigkeit war Meckert als Gastdozent an der Hochschule Fresenius in Köln aktiv und lehrte dort Krisenkommunikation im Fachbereich „Wirtschaft und Medien“. Für seine Stadtteil-Serie „Wir leben Köln!“ wurde er unter anderem mit dem „European Newspaper Award“ ausgezeichnet.

