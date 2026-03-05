Köln: Hansch Immobilienmakler relauncht Website

Neuer Online-Leitfaden zeigt Vermietern Mietpreise, Wohnlagen und Vermietbarkeit in den 86 Kölner Veedeln.

Mit einem umfassenden Relaunch seiner Website erweitert der Kölner Immobilienmakler und Sachverständige Jürgen Hansch das Informationsangebot für Eigentümer deutlich. Im Mittelpunkt stehen detaillierte Analysen zu den 86 Kölner Veedeln, mit Fokus auf Mietpreise, Wohnlage und Vermietbarkeit von Wohnungen.

Auf der neu gestalteten Website von HANSCH Immobilien finden Vermieter erstmals eine strukturierte Übersicht über die verschiedenen Stadtteile Kölns. Eigentümer erhalten dort eine erste Orientierung, wie sich einzelne Veedel hinsichtlich Nachfrage, Mietniveau und Wohnumfeld unterscheiden.

„Viele Vermieter stellen sich vor allem drei zentrale Fragen“, erklärt Jürgen Hansch. „Wie hoch ist die erzielbare Miete? Wie attraktiv ist die Wohnlage? Und wie gut lässt sich eine Wohnung vermieten? Genau diese Punkte greifen wir in unserem neuen Online-Leitfaden auf.“

Ausgangspunkt der neuen Inhalte ist der Fachartikelbereich „Leitfaden für Vermieter“, in dem Hansch praxisnahe Tipps rund um die Vermietung veröffentlicht. Unter der Überschrift „Die 3 wichtigsten Fragen vieler Vermieter“ erläutert der Immobilienexperte, worauf Eigentümer bei der Einschätzung ihrer Immobilie achten sollten.

Ein zentraler Bestandteil des neuen Informationsangebots sind Mietpreis-Orientierungen für die Kölner Veedel. Die Daten basieren auf Marktbeobachtungen und Auswertungen von Online-Immobilienportalen. Sie dienen Vermietern als erste Orientierung. Entscheidend für die tatsächlich erzielbare Miete bleibt jedoch stets die Mikrolage der Immobilie, also Faktoren wie Straßenzug, Gebäudezustand, Ausstattung und Nachfrage im unmittelbaren Umfeld.

„Gerade in Köln unterscheiden sich Mietpreise teilweise stark – manchmal schon von Straße zu Straße“, sagt Hansch. „Deshalb ist eine fachliche Bewertung der konkreten Immobilie wichtig, um eine marktgerechte und rechtssichere Miete festzulegen.“

Mit dem neuen Informationsangebot richtet sich Hansch Immobilien an Eigentümer, die ihre Wohnung vermieten und eine fundierte Einschätzung zur Vermietbarkeit ihrer Immobilie suchen. Neben Marktinformationen bietet das Unternehmen eine persönliche Beratung bei Mietpreisermittlung, Vermietungsstrategie und Mieterauswahl.

Die neuen Inhalte sind im Bereich “ Leitfaden für Vermieter“ auf der Website abrufbar und werden künftig kontinuierlich um weitere Veedel-Analysen und Fachbeiträge ergänzt.

HANSCH Immobilien mit Sitz in Köln ist auf die Vermietung von Wohnungen spezialisiert. Inhaber Jürgen Hansch, Diplom-Betriebswirt, Immobilienmakler und Sachverständiger, berät Eigentümer bei Mietpreisermittlung, Vermietung und Immobilienbewertung. Mit seiner lokalen Marktkenntnis unterstützt er Vermieter dabei, ihre Immobilie sicher, marktgerecht und nachhaltig zu vermieten.

Kontakt

Diplom-Betriebswirt J. Hansch Immobilien

Jürgen Hansch

Grolmanstraße 12

50825 Köln

022158983031



http://www.hanschimmobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.