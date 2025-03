KODAK Dokumentenscanner sind bereit für Windows 11

Der Umstieg auf Windows 11 rückt für viele Unternehmen immer näher und damit die Unsicherheit, welche Peripheriegeräte wie Dokumentenscanner nicht kompatibel sind und ersetzt werden müssen. Kodak Alaris schafft Klarheit, damit sich Unternehmen rechtzeitig vorbereiten können.

Microsoft hat angekündigt, ab dem 14. Oktober 2025 den technischen Support und die Sicherheitsupdates für Windows 10 einzustellen. Aus diesem Grund ist der Umstieg notwendig, doch viele Unternehmen zögern aufgrund der Bedenken, dass ältere PCs, Notebooks und wichtige Peripheriegeräte erneuert werden müssen.

Kodak Alaris schafft Transparenz, welche Dokumentenscanner für Windows 11 vorbereitet sind. Dies umfasst die komplette Produktpalette von den Desktop-Scannern bis hin zu den Produktionsscannern – Modelle im Einzelnen:

-KODAK E1030/E1040

-KODAK S2050/2070

-KODAK S3000/S3000 Max Serie inklusive KODAK S2085f

-KODAK i4250/i4650/i4850

-KODAK i5250/i5650(S)/i5850(S).

Die neuen Treiber stehen ab sofort auf der Kodak Alaris Website bei dem jeweiligen Scannermodell zum Download bereit und gewährleisten eine nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur.

„Wir wissen, dass unsere Scanner sehr langlebig sind und weit über die üblichen Einsatz- und Laufzeiten von IT-Produkten genutzt werden. Unsere Endkunden werden möglicherweise enttäuscht sein, wenn für diese Geräte keine Windows 11 Treiber mehr zur Verfügung gestellt werden können. Andererseits profitieren sie bei der Neuanschaffung eines KODAK Scanners von den Weiterentwicklungen in Sachen Leistung und Effizienz, niedrigem Energieverbrauch sowie hoher IT-Sicherheit und erzielen einen sehr schnellen Return on Investment“, so Markus Fleischer, Geschäftsführer der Kodak Alaris Germany GmbH.

Weitere Informationen unter www.kodakalaris.com

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unser Netzwerk an Vertriebspartnern verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie kodakalaris.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, YouTube und X.

© 2025 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

Firmenkontakt

Kodak Alaris Germany GmbH

Bettina Eberhard

Augsburger Straße 712

70327 Stuttgart

07 11/25 28 19 41



http://www.kodakalaris.com

Pressekontakt

public touch GmbH

Sigi Riedelbauch

Marktplatz 18

91207 Lauf

09123/97 47 13



http://www.publictouch.de

Bildquelle: @Kodak Alaris