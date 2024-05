Kodak Alaris und veritree unterstützen gemeinsam die Wiederaufforstung von Wäldern in Ruanda

Kodak Alaris gibt seine Partnerschaft mit veritree bekannt, einer Organisation für die Wiederaufforstung von Wäldern, die Unternehmen mit verifizierten Baumpflanzungsprojekten verbindet. Der Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf der Agroforstwirtschaft, einem Ansatz zur nachhaltigen Landnutzung, bei dem verschiedene Elemente wie Bäume, Nutzpflanzen und manchmal auch Tiere integriert werden, um ein nachhaltiges Ökosystem zu schaffen.

„Wir bei veritree sind überzeugt, dass sinnvolle Veränderungen nur gemeinsam realisiert werden können, daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Kodak Alaris“, so David Luba, Mitbegründer und Head of Partnerships bei veritree. „Das Engagement von Kodak Alaris bei der Reduzierung des Papierverbrauchs durch intelligente Document Processing-Lösungen geht einher mit dem Bestreben, die unternehmerische Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft neu zu definieren.“

Im Rahmen der Initiative werden in diesem Jahr 40.000 Bäume in Ost-Ruanda gepflanzt, um die Schäden zu beheben, die zum Teil durch nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken in dieser Region verursacht wurden, die zu Bodenerosion und Erdrutschen geführt haben. Die Partnerschaft wird auch andere Herausforderungen angehen, mit denen die Bevölkerung von Ruanda konfrontiert ist. Ungefähr 32 % der Kinder unter fünf Jahren leiden unter chronischer Unterernährung, und fast ein Fünftel der Bevölkerung ist von Ernährungsunsicherheit betroffen. Gemeinsam streben Kodak Alaris und veritree diverse Ziele an, darunter:

800 bezahlte Arbeitstage für einheimische Landwirte bei der Aufforstung von 16 Hektar, was einer Fläche von 30 American-Football-Feldern entspricht.

Verbesserung des Zugangs zu Nahrungsmitteln um über 700 %.

Verringerung der Ernährungsunsicherheit für ruandische Bauernfamilien von 56 % auf 8 %.

Bindung von 2.174 Tonnen Kohlenstoff, was der jährlichen Emission von 473 Autos entspricht.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für die Digitalisierung, die Vereinfachung von Arbeitsabläufen und für papierlose Strategien benötigen“, so Jay Mathewson, Environment, Health & Safety Manager, Kodak Alaris. „Durch lange Lebenszyklen reduzieren wir die Umweltauswirkungen unserer Produkten – aber wir wollen noch mehr tun. Die Partnerschaft mit veritree ergänzt diese Mission und ermöglicht es uns, aktiv zur Wiederaufforstung und zum Wiederaufbau von Ökosystemen durch nachhaltige Anbaumethoden beizutragen.“

Das Projekt ist eines von vielen Engagements von Kodak Alaris zur Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen zu dieser Partnerschaft finden Sie auf der Kodak Alaris veritree Website.

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

