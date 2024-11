Kodak Alaris integriert generative KI in IDP-Lösung

Kodak Alaris hat die Integration von generativer KI in seine mehrfach ausgezeichnete Intelligent Document Processing (IDP)-Software, KODAK Info Input Solution, angekündigt. Diese neue Funktion macht es Unternehmen leicht, mehr Arbeit an vertrauenswürdige KI-Dienste zu delegieren, um komplexe Dokumentenverarbeitungsaufgaben mit verbesserter Geschwindigkeit und Genauigkeit zu automatisieren. Mit Info Input 7.1 können Unternehmen bessere Entscheidungen auf der Grundlage besserer Daten treffen – aus jedem Dokument und in jedem Kontext, um schneller bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Die KODAK Info Input Solution ist eine End-to-End-IDP-Plattform, die auf dem einzigartigen Open Intelligence™ Design basiert, das eine einfache Integration mit KI-Diensten von Branchenführern wie AWS, Google und Microsoft ermöglicht. Open Intelligence™ bietet eine kürzere Time-to-Value, indem es vorgefertigte spezialisierte Modelle für die gängigsten Dokumententypen wie Ausweise, Antragsformulare und Rechnungen sowie benutzerdefinierte Modelle für die individuellen Dokumententypen jedes Kunden nutzt. Laut Quocirca, einem globalen Marktforschungsunternehmen, zeichnet sich Kodak Alaris auf dem IDP-Markt durch die Kombination seiner Stärken bei der Erfassung und dem Informationsmanagement mit seinem einzigartigen Open Intelligence™-Ansatz für IDP aus.

Laut Jim Forger, VP of Business Solutions bei Kodak Alaris, bietet der Open Intelligence™-Ansatz für KI einen schnellen und technologieunabhängigen Weg zum Erfolg mit IDP, der es Unternehmen ermöglicht, von den branchenweit vertrauenswürdigsten KI-Services für Dokumente zu profitieren. Sie bieten eine breite Palette an Optionen, darunter maschinelles Lernen, große Sprachmodelle (LLMs) und generative KI.

Mit Info Input 7.1 stehen die Abfragefunktionen von Amazon Textract direkt in der Software zur Verfügung. So können Anwender Daten in unstrukturierten Dokumenten abfragen, wichtige Fragen stellen und fundierte Entscheidungen treffen, z. B. zur Priorisierung und zum Workflow-Routing – noch bevor die Daten die IDP-Plattform verlassen. Darüber hinaus können die Benutzer die OpenAI-Engine von Microsoft nutzen, um Informationen in komplexen unstrukturierten Dokumenten schnell zusammenzufassen und den Kontext für die Benutzer bereitzustellen, damit sie die Relevanz der Daten verstehen und fundiertere Entscheidungen treffen können.

„Der Einsatz von LLMs und generativer KI verbessert die Dokumentenverarbeitung erheblich, indem komplexe Aufgaben mit höherer Effizienz und Genauigkeit automatisiert werden“, so Forger. „Die neueste Version der Info Input Solution ermöglicht es Unternehmen, Daten in langen, unstrukturierten Dokumenten wie Rechtsverträgen, Kreditanträgen und Forderungsschreiben zu extrahieren, zu validieren, zusammenzufassen und abzufragen. Anschließend kann das System kontextbezogene Informationen zu den Daten zu liefern – zum Beispiel verdächtige Antworten in einer Forderungseinreichung markieren oder eine kurze Zusammenfassung des Dokuments liefern und angeben, welche Informationen geschwärzt werden müssen. Bessere Daten ermöglichen bessere Entscheidungen, was zu besseren Ergebnissen führt.“

Kodak Alaris wurde für seine Lösungen, Strategien und Fähigkeiten im IDP-Markt mit zwei Buyers Lab (BLI) Awards von Keypoint Intelligence, einem 2024 Fall Pick Award für Info Input Solution als herausragende Intelligent Document Processing Lösung und einem 2024-2025 Pacesetter Award für Exzellenz als Capture & IDP Partner ausgezeichnet. Das Analystenhaus IDC hat Kodak Alaris im IDC MarketScape als „Major Player“ eingestuft: Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2023-2024 Vendor Assessment.

Brent Wesler, VP of Strategic Technologies and Digital Automation bei PiF Technologies, erklärt: „Unsere Kunden haben sich gefragt, wie IDP und generative KI zusammenarbeiten werden, und mit Info Input 7.1 haben wir jetzt die Antwort. Sie können weit über Extraktion und Validierung hinausgehen, mehr vorgelagerte Entscheidungen automatisieren und ihren Kunden bessere Ergebnisse liefern. So sieht modernste IDP aus.“

Heather Galinis, Accounts Payable Manager bei Henley Enterprises, Inc. stimmt dem zu: „Info Input hat unsere wichtigsten Dokumentenprozesse revolutioniert, von Kreditorenrechnungen bis hin zu COI- und Steuerformularen, aber es war schwierig, das richtige generative KI-Tool zu finden, dem wir für eine tiefere Automatisierung vertrauen konnten. Jetzt, da generative KI Teil von Info Input ist – unserer bewährten IDP-Plattform – bin ich gespannt darauf, wie sehr wir unsere Automatisierung und unsere Gewinnspannen steigern können.“

