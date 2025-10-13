Kochen, Backen & Co.
Highlights im Santé Royale Rügen Resort mit Sterneköchin Maria Groß, Enie van de Meiklokjes und Maria Bachmann
Sante Royale Rügen Resort – Winterliche Sonderwochen mit Maria Groß, Enie van de
Meiklokjes und Maria Bachmann: Ein Fest für Genuss, Kreativität und Inspiration
Rügen, 12.10.25- In der Wintersaison 2025/2026 lädt das Sante Royale Rügen Resort zu
einer Reihe außergewöhnlicher Sonderwochen, die von prominenten Persönlichkeiten
aus der Kunst-, Kulinarik- und Literaturwelt gestaltet werden. Vom 02. November 2025
bis 01. März 2026 erleben Gäste eine seltene Gelegenheit, mit bekannten
Gästen wie Maria Groß, Enie van de Meiklokjes und Maria Bachmann zu lernen und
sich von deren Expertise inspirieren zu lassen.
Maria Groß, eine der bekanntesten Sterne-Köchinnen Deutschlands, gibt Einblicke in ihre Kunst
der gehobenen Küche und vermittelt ihre Philosophie von Regionalität und Nachhaltigkeit. Gäste
erleben ihre Fertigkeiten im Rahmen exklusiver Kochveranstaltungen und genießen ihre
kulinarischen Meisterwerke direkt in der gemütlichen Atmosphäre des Resorts.
Enie van de Meiklokjes, beliebte TV-Moderatorin und Back-Expertin, wird in ihren Workshops
den kreativen Spaß am Backen vermitteln. Mit ihrer sympathischen Art und viel Humor bringt sie
den Teilnehmern die Freude am süßen Handwerk näher – von einfachen Rezepten bis hin zu
raffinierten Backideen.
Maria Bachmann, Schauspielerin und Autorin, wird die Gäste mit ihren Lesungen tief in ihre
Welt entführen. Ihre beeindruckenden Darbietungen und persönlichen Einblicke in die Welt der
Bücher bieten nicht nur Unterhaltung, sondern auch Raum für Reflexion und Inspiration.
Neben diesen einzigartigen Workshops erwartet die Gäste das exklusive Wellness-Angebot des
Sante Royale Rügen Resorts. Der Panorama-Spa und eine Vielzahl an erstklassigen
Behandlungen sorgen für die nötige Entspannung und den perfekten Ausgleich zu den kreativen
Erlebnissen.
Das Sante Royale Rügen Resort setzt mit diesen Sonderwochen auf eine außergewöhnliche
Kombination aus Inspiration, Erholung und Genuss, die den Winter in Rügen zu einem
unvergesslichen Erlebnis macht.
Über das Sante Royale Rügen Resort:
Das Sante Royale Rügen Resort steht für eine einzigartige Symbiose aus Wellness, Kultur und
kulinarischen Erlebnissen. Auf der idyllischen Insel Rügen gelegen, ist das Resort ein Ort der Ruhe,
aber auch ein Zentrum für außergewöhnliche Veranstaltungen und unvergessliche Erlebnisse.
Hier finden Gäste nicht nur Erholung, sondern auch Inspiration und bereichernde Begegnungen.
November & Dezember 2025
– 02.11. – 09.11. Kunst mit Karin Walesch
– 09.11. – 16.11. Kochen mit Maria Groß
– 16.11. – 23.11. Whisky mit Störtebeker
– 23.11. – 30.11. Literatur mit Maria Bachmann
– 30.11. – 07.12. Literatur mit Maria Bachmann
– 07.12. – 14.12. Backen mit Enie van de Meiklokjes
– 14.12. – 21.12. Backen mit Enie van de Meiklokjes
Januar & Februar 2026
– 11.01. – 18.01. Yoga – Tief eintauchen in Philosophie & Praxis
– 18.01. – 25.01. Literatur mit Maria Bachmann
– 25.01. – 01.02. Yoga – Eine Reise zur inneren Balance
– 01.02. – 08.02. Whisky mit Störtebeker
– 08.02. – 15.02. Kochen mit Maria Groß
– 15.02. – 22.02. Kunst mit Karin Walesch
– 22.02. – 01.03. Whisky mit Störtebeker
Das Sante Royale Rügen Resort steht für eine einzigartige Symbiose aus Wellness, Kultur und
kulinarischen Erlebnissen. Auf der idyllischen Insel Rügen gelegen, ist das Resort ein Ort der Ruhe,
aber auch ein Zentrum für außergewöhnliche Veranstaltungen und unvergessliche Erlebnisse.
Hier finden Gäste nicht nur Erholung, sondern auch Inspiration und bereichernde Begegnungen.
Kontakt
Gesundheits-Vital-Resort Rügen GmbH
Maximiliane Kiefer
Südstrand 8
18586 Göhren
+491726824747
http://www.sante-royale.com
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.