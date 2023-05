Knuspr Umfrage: Was sich Mamas zum Muttertag wünschen

Der Online-Lebensmittelhändler Knuspr liefert Erkenntnisse aus einer Kundenumfrage mit Müttern und liefert anlässlich des Muttertags eine blumige Überraschung bei jeder Bestellung

München, 11. Mai 2023. Zeit. Zeit mit den Liebsten zu verbringen steht ganz oben auf der Wunschliste der Mütter zum Muttertag. Der Online Supermarkt Knuspr hat über 200 Mamas befragt, über was sie sich am Muttertag am meisten freuen. Und neben einer „kleinen persönlichen Geste/Aufmerksamkeit“ (63,5%) schlägt „Zeit mit den Liebsten“ (62,2%) mit Abstand „klassische Muttertagsgeschenke“ (17,1%).

Auf die Frage, über welches Muttertagsgeschenk sich die Mütter freuen würden, hat mit fast 69% der reichlich gedeckte Frühstückstisch die Nase vorn. Blumen (50,9%) und ein Abendessen von den Liebsten (37,4%) liegen auf den Plätzen 2 und 3.

„Als Mama bin ich von den Ergebnissen nicht überrascht. Auch für mich persönlich steht am Muttertag Zeit im Kreise der Familie zu verbringen an erster Stelle“, sagt Carolin Kracmer, Marketing Direktorin bei Knuspr. „Als Online-Supermarkt sind wir in der glücklichen Lage, den Müttern den größten Wunsch erfüllen und tatsächlich Zeit verschenken zu können. Wir bieten von ofenfrischen Brot- und Backwaren über regionale Lebensmittel frisch vom Feld bis hin zu Blumen alles zentral an und liefern die Produkte direkt vor die Haustüre. Wer bei uns bestellt und dadurch auf den stressigen Einkaufsmarathon von einer Station zur nächsten verzichtet, spart jährlich über 70 Stunden Zeit ein –

wertvolle Familienzeit.“

Für die Papas hat Knuspr anlässlich des anstehenden Muttertags, basierend auf den Umfrage-Ergebnissen, eine breite Palette an speziellen Geschenkideen zusammengestellt, inklusive eines „Papa-Notfallsets“. Darüber hinaus erwartet alle Knuspr-Kunden von Freitag bis Montag bei jeder Bestellung eine blumige Überraschung.

Die detaillierten Umfrageergebnisse sind hier erhältlich. Befragt wurden über 200 Mütter, die im kostenlosen Knuspr Vorteilsprogramm für Eltern – dem Hörnchen Club – Mitglied sind. Weitere Informationen über den Muttertag bei Knuspr unter https://www.knuspr.de/thema/muttertag-2023?_ref=hp

Über den Hörnchen Club:

Der Hörnchen-Club von Knuspr ist ein kostenloses Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern mit Kindern bis zu zwölf Jahren. Mitglieder profitieren 365 Tage im Jahr exklusiven Rabatten, ohne Punkte sammeln oder Coupons ausschneiden zu müssen. Dienstags bis Donnerstags gelten für Mitglieder keine Liefergebühren und für jeden Einkauf über 120EUR erhalten Mitglieder 5 Credits, die für die nächste Bestellung in der Kategorie Baby & Kind eingelöst werden können.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße 2

81675 München

089416158696



https://www.ring-of-fire.de

Bildquelle: @Knuspr