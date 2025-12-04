Knuspr startet Spendenaktion „Wärme schenken“ zugunsten der Johanniter-Kältehilfe

München, 4. Dezember 2025 – Der Online-Supermarkt Knuspr startet die Spendenaktion „Wärme schenken“ zugunsten der Johanniter-Kältehilfe. Ab sofort und bis Ende Januar 2026 können Kund:innen direkt über die Funktion „Gutschein kaufen“ in der App oder im Webshop spenden. Zur Auswahl stehen digitale Spendenbeträge von 5, 15, 30, 50 oder 100 Euro. Knuspr leitet 100 % der gesammelten Spenden an die Johanniter-Kältehilfe weiter.

Die Johanniter-Kältehilfe unterstützt obdachlose und bedürftige Menschen in Deutschland – insbesondere während der Wintermonate. In zahlreichen Städten sind Kältebusse unterwegs, aus denen Ehrenamtliche warme Mahlzeiten, heiße Getränke, Decken, Schlafsäcke und Winterkleidung ausgeben. Zudem bieten die Johanniter Schlafplätze, medizinische Versorgung und Beratung an.

Mit der Aktion macht Knuspr auf die unverzichtbare Arbeit der Johanniter-Kältehilfe aufmerksam und möchte Kund:innen einen unkomplizierten Weg bieten, Menschen in Not zu unterstützen.

Zur Spendenaktion: https://www.knuspr.de/gutschein-kaufen#:~:text=Digitaler%20Spenden%2DGutschein%20f%C3%BCr%20die%20Johanniter%2DK%C3%A4ltehilfe

-Ende-

Bildmaterialien gibt es hier zum Download.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Firmenkontakt

Knuspr | Großer Kern GmbH

Timea Rüb-Scholz

Tal 30

80331 München

+49 170 952 6487



http://www.knuspr.de

Pressekontakt

Openers

Selina Lücke

Oppelner Straße 26

10997 Berlin

01627884558



http://opnrs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.