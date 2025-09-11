Knuspr listet exklusiv Produkte von Feinkost Lindner

Berlin, 11. September 2025 – Knuspr erweitert sein Feinkostangebot in Berlin und listet ab sofort als einziger Online-Supermarkt Produkte von Feinkost Lindner (Lindner Esskultur). Die Kooperation umfasst 86 sorgfältig ausgewählte Spezialitäten – von Kaviar und Feinkostsalaten über Käse und Wurst bis zu Saucen, Desserts, Konfitüren, Weinen und Antipasti. Damit bringt Knuspr ein Stück Berliner Feinkosttradition direkt an die Haustür seiner Kund:innen – innerhalb von nur drei Stunden nach der Bestellung.

Feinkost Lindner, 1950 in Berlin gegründet und bis heute familiengeführt, betreibt über 45 Geschäfte in Berlin, Potsdam und Hamburg. Seit mehr als 75 Jahren steht das Unternehmen für besondere Qualität, täglich frisch hergestellt und mit großer Leidenschaft verarbeitet. Lindner-Kund:innen schätzen die Kombination aus traditioneller Handwerkskunst, sorgfältiger Auswahl der Zutaten und einem Sortiment, das sowohl Klassiker als auch außergewöhnliche Spezialitäten umfasst.

Die Partnerschaft mit Knuspr ermöglicht es Kund:innen, diese exklusive Auswahl bequem online zu entdecken und zu bestellen – egal ob für den täglichen Genuss, besondere Anlässe oder die nächste Dinnerparty zuhause. So werden Produkte, die sonst nur im Feinkostladen um die Ecke erhältlich sind, für Berliner Haushalte erstmals digital zugänglich.

Die Kooperation unterstreicht Knusprs Anspruch, seinen Kund:innen hochwertige Genusskultur und außergewöhnliche Feinkost-Highlights zu bieten, die weit über das klassische Supermarktsortiment hinausgehen.

Zur kompletten Auswahl der Lindner-Produkte bei Knuspr: https://www.knuspr.de/suche/marke/butter-lindner?q=Butter%20Lindner&companyId=1

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

