Knuspr launcht Baby-Eigenmarke MODDIA Baby

Der Online-Supermarkt Knuspr erweitert sein Eigenmarkensortiment erstmals um Produkte in der Babykategorie. Mit der Einführung der neuen Marke MODDIA Baby richtet sich Knuspr gezielt an seine größte Kundengruppe, Familien mit Kindern.

Munchen, 5. Juli 2024 – Ab sofort sind die hochwertigen und nachhaltigen Babypflegeprodukte im Webshop und in der App zu Discounterpreisen erhältlich. Im August wird das Sortiment um eine weitere Eigenmarken-Linie mit Demeter-zertifizierter Babynahrung erweitert.

Mit MODDIA Baby setzt Knuspr auf Qualität zu Discounterpreisen. Die Linie umfasst 13 sorgfältig entwickelte Produkte, darunter Windeln, Windel Pants, Wickelunterlagen und Feuchttücher in drei Sorten: Classic, Sensitiv und Water. Die Water-Feuchttücher bestehen aus entmineralisiertem Wasser und Aloe Vera und sind damit besonders schonend für empfindliche Haut. Alle Tücher sind pH-neutral, plastikfrei und 100% biologisch abbaubar.

Optimaler Komfort und Trockenheit

Die Windeln und Windel Pants von MODDIA Baby sind frei von Parfums, Lotionen und Latex, nicht mit Chlor gebleicht und verfügen über einen Nässeindikator. Mit der Flash-Dry-Technologie ausgestattet, leiten sie Feuchtigkeit effektiv ab und sorgen für bis zu 12 Stunden Trockenheit. Die sanfte Innenschicht aus nachhaltig gewonnener Zellulose sowie die luftige Außenschicht garantieren hohen Tragekomfort.

Qualität zu Discounterpreisen – mit Geld-zurück-Garantie

Alle MODDIA Baby Produkte sind hypoallergen und dermatologisch getestet. So können sich Eltern sicher sein, dass die empfindliche Haut ihres Babys optimal gepflegt und geschützt wird. Zudem überzeugt MODDIA Baby mit Discounterpreisen: Windeln und Pants gibt es schon ab 3,59 Euro für eine 32-Stück-Packung, Feuchttücher für 0,95 Euro pro Packung (80 Tücher) und Wickelunterlagen (60 Unterlagen) für 1,65 Euro. Mit der Geld-zurück-Garantie von Knuspr können Eltern zudem die MODDIA Baby-Produkte risikofrei testen. Sollten sie mit der Qualität nicht zufrieden sein, bekommen sie den Warenwert über die automatisierte Reklamationsfunktion zurückerstattet.

Erweiterung um Säuglings- und Babynahrung

Im August wird die MODDIA Baby Produktfamilie durch eine eigene Linie mit Säuglings- und Babynahrung ergänzt: Die neue Marke LAMBINI bietet Demeter-zertifizierte Obst-Quetschies und Babybreie sowie Bio Anfangs- und Folgemilch.

Partner für Familien

Knuspr hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag der Menschen einfacher und genussvoller zu machen. Das gilt insbesondere für Familien, die den mit Abstand höchsten Anteil der Kunden bei Knuspr ausmachen. Knuspr startete Mitte 2022 den Hörnchen-Club, ein kostenfreies Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern mit Kindern bis zwölf Jahren, das Vorteile bietet wie kostenlose Lieferungen unter der Woche und besonders günstige Preise auf Produkte, die junge Familien besonders häufig brauchen. Der Hörnchen-Club erfreut sich zunehmender Beliebtheit und hat mittlerweile über 17.000 Mitglieder.

Mehr Informationen zu MODDIA Baby gibt es hier.

Über Knuspr

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Alleinstellungsmerkmale sind die Herkunft der Produkte und die Logistik: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

Knusprs vollautomatisierte Logistikzentren dienen jeweils als einzige Umschlagplätze aller Bestellungen aus der jeweiligen Lieferregion. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – oft bereits sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen, regionalen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Über Rohlik Group

Die Rohlik Group ist einer der führenden Unternehmen für Online-Lebensmittel-Lieferdienste in Europa und wurde 2014 von Tomas Cupr in der Tschechischen Republik gegründet. Das Unternehmen ist in der Tschechischen Republik (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Rumänien (Sezamo.ro), Österreich (Gurkerl.at) und Deutschland (Knuspr.de) aktiv. Rohlik besitzt seine eigene End-to-End IT-Infrastruktur, bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis sowie die frischesten Lebensmittel von lokalen Landwirten und Erzeugern. Um die große Auswahl an Qualitätsprodukten (mehr als 17.000 Artikel) zu liefern, setzt das Unternehmen weltweit führende Technologien und Logistiklösungen ein und kann in einigen Ländern ein Lieferfenster von 15 Minuten und eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten nach der Bestellung anbieten. Das Unternehmen wächst schnell und erreichte 2021 den Status eines Einhorns. Der Umsatz der Rohlik Group stieg in 2023 um 25% auf 700 Mio. Euro.

Kontakt

Großer Kern GmbH

Timea Rüb

Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Bildquelle: @Knuspr