Knuspr kreiert Shop-in-Shop-Lösung für gluten- und laktosefreie sowie zuckerreduzierte Nahrungsmittel

Der Online-Supermarkt stockt das Sortiment an empfohlenen Produkten bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf und erleichtert das Einkaufen bei Nahrungsmittelallergien und -intoleranzen durch besondere Filterfunktionen.

München, 6. September 2023. Gemäß dem Verein für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) beobachten 25-30 Prozent der Bevölkerung nach eigenen Angaben Beschwerden nach dem Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln. Zudem entscheiden sich immer mehr Menschen aus Überzeugung für eine glutenfreie, zuckerreduzierte oder laktosefreie Ernährungsweise. Allen gemeinsam: Beim Lebensmitteleinkauf ist die Suche nach geeigneten Produkten zeitaufwendig. Der Online-Supermarkt Knuspr hat sich für seine Kunden dieser Herausforderung angenommen und ab sofort eine Shop-in-Shop-Lösung etabliert, die den Einkauf durch entsprechende Filterfunktionen deutlich erleichtern soll. So können Knuspr-Kunden durch eingesetzte Filter alle Produkte aus der Ansicht ausschließen, die beispielsweise nicht glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch, vegan oder zuckerreduziert sind. Die Suche im Kleingedruckten der Etiketten entfällt ebenso wie der Einkaufsmarathon durch mehrere Geschäfte. Zudem ergänzt der Online-Supermarkt einen eigenen Filter für Fitness-Lebensmittel.

Sortimentserweiterung mit Unterstützung der Online-Community

Gleichzeitig hat Knuspr das Sortiment an laktosefreien, zuckerreduzierten und glutenfreien Produkten deutlich aufgestockt und die Shop-Kategorie “ Alternative Ernährung“ ergänzt. Die Rubriken „Laktosefrei“, „Glutenfrei“ und „Zuckerreduziert“ bieten eine umfangreiche Auswahl an über 1000 Produkten bekannter Marken und regionaler Hersteller. Weiterer Bestandteil der neuen Shop-Kategorie „Alternative Ernährung“ ist die Rubrik „Sportnahrung“, in der besonders proteinreiche Lebensmittel, darunter Frühstücksprodukte, Backwaren, Fitnessshakes und Energieriegel zu finden sind. Das notwendige Know-how zur Erweiterung der Produktpalette holte sich Knuspr von Ernährungsexperten. Berücksichtigt wurden auch die Produktwünsche von Knuspr Kunden, sowie Empfehlungen der Online Community. Dazu zählt unter anderem die Influencerin Sarah Kolumna, die auf ihrem Instagram-Kanal Fitness- und Ernährungs-Tipps gibt, sowie Lou Celestino, die auf ihrem Kanal Back- und Kochtipps liefert: „Ich bin laktoseintolerant und hasse es. In traditionellen Supermärkten gibt es wenig Alternativen und geschmacklich sind die Produkte nicht vergleichbar. Da bin ich als Knuspr-Kundin der ersten Stunde froh, dass Produktwünsche so schnell und unkompliziert aufgenommen werden.“ Insgesamt hat Knuspr im letzten Jahr 623 Produkte neu ins Sortiment aufgenommen, die auf Produktwünsche zurückzuführen sind.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80 % des Sortiments von regionalen Anbietern.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr ein revolutionärer Player im E-Food Business. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

