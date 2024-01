Knuspr kooperiert mit Münchner Ärztin Dr. med. Elke Lorenz und präsentiert die 5+1 Fastenformel

Alle Lebensmittel, die Bestandteil des Fastenprogramms sind, liefert der Online-Supermarkt innerhalb von drei Stunden nach Hause

München, 24. Januar 2024. Knuspr präsentiert seinen Kunden die attraktive Möglichkeit, am Fastenprogramm der Münchner Ärztin Dr. med. Elke Lorenz teilzunehmen. Damit beweist das Unternehmen einmal mehr, dass es in Sachen Service für seine Kunden weit über die Standards herkömmlicher Supermärkte hinausgeht. Die 5+1 Fastenformel von Dr. med. Lorenz nimmt auf individuelle Unverträglichkeiten oder Krankheitsbilder Rücksicht und setzt, anstatt auf Verzicht, auf Genuss. Knuspr unterstützt das Projekt mit seinem Alleinstellungsmerkmal – der Lieferung frischer Lebensmittel aus der Region innerhalb von 3 Stunden. Das 6-tägige Fastenprogramm startet am 4. Februar 2024 – weitere Termine werden im Anschluss bekannt gegeben.

Dr. med. Elke Lorenz ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie sowie Spezialistin für Stoffwechselstörungen und Ernährungs- und Präventivmedizin und hat mit der 5+1 Fastenformel ein Programm entwickelt, das auch ohne den vollständigen Verzicht auf Nahrung alle positiven Effekte des Fastens bewirkt: „Zellregeneration, Entgiftung und Entschlackung stehen im Fokus“, so Lorenz.

Die 5+1 Fastenformel basiert auf dem Konzept des Scheinfastens und setzt auf die Zubereitung der Mahlzeiten mit hochwertigen frischen, pflanzlichen Lebensmitteln aus der Region und damit auf die Kernkompetenz des Online-Supermarktes Knuspr, bei dem Frischwaren wie Obst und Gemüse von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region ganz besonders im Fokus stehen.

Durch eine ausführliche Videobegleitung, live Online-Abende und die Bereitstellung von einfachen Rezepten, lässt sich die Fastenformel flexibel in den Alltag integrieren. Das Fastenprogramm beinhaltet eine Mahlzeit pro Tag, die aus speziell ausgewählten Lebensmitteln besteht, die mit nur einem Klick bei Knuspr bestellt und innerhalb von 3 Stunden nach Hause geliefert werden können.

Beide Partner vereint die Arbeit an maßgeschneiderten Lösungen für Personen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen, einschließlich Allergien und Unverträglichkeiten. Die ärztliche Begleitung im Rahmen des Programms ermöglicht die vollumfängliche Berücksichtigung von individuellen Unverträglichkeiten und Allergien, während die besondere Filterfunktion im Knuspr Onlineshop dafür sorgt, dass alle Produkte aus der Ansicht ausgeschlossen werden, die beispielsweise nicht gluten- oder laktosefrei sind.

Die Teilnahme am Fastenprogramm umfasst den Zugang zur Video-Plattform mit einer ausführlichen Videobegleitung, einem digitalen Workbook und Rezepten. Neben dem individuellen ärztlichen Vorgespräch ist Dr. med. Elke Lorenz an vier Abenden live in Online-Calls verfügbar. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer eine Fasten-Toolbox mit sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Fasten-Utensilien, die das Fasten optimal unterstützen. Unter anderem sind Elektrolyte, Schlaftee und ein besonderes Öl enthalten. Knuspr-Kunden erhalten auf die Seminarkosten eine Ermäßigung von 15 Prozent.

Weitere Informationen zur Fastenformel und zur Anmeldung am kostenlosen Info-Webinar unter https://www.knuspr.de/en-DE/thema/fastenformel.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

