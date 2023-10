Knuspr expandiert in Bayern

Der Online-Supermarkt baut sein Liefergebiet für den Großraum München um ein Drittel aus und beliefert ab heute viele weitere Städte und Gemeinden.

München, 16. Oktober 2023. Knuspr erweitert seinen Lieferradius um München um insgesamt 34 Postleitzahl-Gebiete und bietet seinen Service ab sofort weit über die Stadtgrenzen hinaus an. Seit heute profitieren auch Neukunden aus Fürstenfeldbruck, Starnberg, Germering, Herrsching am Ammersee, Ebersberg, Baierbrunn, Olching, Gilching, Seefeld, Andechs, Weilheim, Seeshaupt, Tutzing, Maisach, Eichenau, Alling, Emmering, Bernried, Pöcking, Berg, Pähl, Wielenbach, Kempfenhausen, Aufkirchen, Feldafing, Münsing, Schondorf, Utting, Riederau, Wolfratshausen, Raisting, Eurasburg, Wammetsberg, Weßling, Zorneding, Kirchseeon, Grafing, Dorfen, Schwindegg, Schwindkirchen und Obertaufkirchen vom außergewöhnlichen Angebot des Online-Supermarkts.

Ein Teil der aktuellen Erweiterung geht auf die Übernahme des Online-Supermarkts Bringmeister zurück. Der Marktanteil von Knuspr in München beträgt seit der Übernahme mehr als 25 Prozent – das Unternehmen wird hier zum größten Anbieter. Bisherige Bringmeister-Kunden können sich auf verbesserte Serviceangebote freuen, einschließlich einer schnelleren Lieferung in drei Stunden ab Bestelleingang, kurzen, einstündigen Lieferzeitfenstern und einem umfassenden Angebot mit Schwerpunkt auf frischen und lokalen Produkten. Knuspr zeichnet sich darüber hinaus durch einen dreimal höheren Bio-Anteil als im regulären Supermarkt aus.

„Wir wollen mit Knuspr unseren Kunden immer das Besondere bieten und zugleich den Routineeinkauf von Supermarkt-Produkten erleichtern – Einkaufen ohne Schlangestehen! Die Vergrößerung unseres Liefergebiets lässt viele weitere Kunden davon profitieren. Doch wir hören hier nicht auf und versprechen auch weiterhin alles dafür zu geben, dass immer mehr Kunden Lebensmittel genießen können, die sie sonst nirgends finden! Jüngstes Beispiel: Wo findet man vor Halloween schon eine Auswahl von 15 verschiedenen Kürbissen aus der Region?“, so Stephan Lüger, Commercial Director bei Knuspr.

Neben einem üppigen Vollsortiment aus rund 12.000 Artikeln stehen bei Knuspr regionale Frischwaren, wie etwa Obst und Gemüse, ganz besonders im Fokus. Was die Bauern morgens ernten, kann am Nachmittag bereits geliefert werden – teilweise sind es nur sieben Stunden vom Feld bis zur Haustür. Dieses besondere Konzept bedient nicht nur die hohen Ansprüche der Kunden in Sachen Frische, ist nachhaltig und klimafreundlich, es setzt auch neue Maßstäbe, wenn es um die Unterstützung regionaler Betriebe geht. Als „regional“ werden bei Knuspr Produkte geführt, die in einem Umkreis von 100 Kilometer vom jeweiligen Knuspr-Warenlager entfernt hergestellt oder angebaut werden. Auch attraktive Marken-Highlights wie Marks & Spencer und Feinkost Käfer, exklusive Love Brands aus der Region wie Ballabeni Icecream oder Tölzer Kasladen, aber auch Apothekenartikel, Haushaltswaren oder Drogerieartikel können bequem über Knuspr bestellt und nach Hause geliefert werden.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

