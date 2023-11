Knuspr bietet ab sofort Menstruationsprodukte kostenlos an

Der Online-Supermarkt setzt sich für Gleichberechtigung ein und verschenkt Damenhygieneartikel.* Mit der Aktion unterstützt der Online-Supermarkt Initiativen für kostenfreie Damenbinden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen.

München, 27. November 2023. Kunden des Online-Supermarktes Knuspr profitieren ab sofort von kostenlosen Menstruationsprodukten. „Gleichberechtigung darf nicht bei Hygieneprodukten aufhören. Daher fordern wir, dass die Politik hier endlich tätig wird“, so Carolin Kracmer, Marketing Direktorin Knuspr. „Wo ein Wille ist, da ein Weg – das wollen wir auf privatwirtschaftlicher Seite beweisen.“ Konkret können bis auf Weiteres Knuspr-Kunden ausgewählte Damenbinden und Tampons kostenlos in den Warenkorb legen. Die Kosten der Aktion trägt Knuspr alleine. „Wir hoffen, mit der Aktion bereits existierende Initiativen zu diesem Thema neuen Antrieb zu geben. In Schottland gibt es bereits ein Gesetz, dort müssen städtische Einrichtungen und Bildungseinrichtungen Menstruationsprodukte zur Verfügung stellen. Warum ist das hier in Deutschland nicht möglich?“ fragt Kracmer weiter.

Die Initiative Tampagne unterstützt die Aktion: „Im Laufe eines Lebens werden mehrere Tausend Euro für Periodenartikel ausgegeben, auf denen Menstruierende sitzen bleiben“, so die Vereinsgründerin Kristina Lammert. „Tampagne setzt sich seit 2019 für kostenlose Binden- und Tamponspender in allen öffentlichen Gebäuden ein, bereits mit erstem Erfolg durch einen Mehrheitsbeschluss im Leipziger Stadtrat. Doch bis auf wenige Pilotprojekte einzelner Städte blieb die Politik hier bisher tatenlos.“ Mit der Aktion von Knuspr erfährt die Initiative nun Unterstützung vonseiten der Privatwirtschaft.

Wie dringlich das Thema ist, zeigt eine Studie der Organisation Plan International, nach der die Zahl derer, die aus finanziellen Gründen das Wechseln von Binden und Tampons herauszögern, in Deutschland bei zwölf Prozent liegt, bei den unter 24-Jährigen sogar bei 18 Prozent. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov setzen sich 66 Prozent der Befragten dafür ein, etwa in Gemeindezentren oder Apotheken einen unentgeltlichen Zugang zu Artikeln wie Tampons oder Binden zu ermöglichen.

Um es Knuspr-Kunden so einfach wie möglich zu machen, die kostenfreien Produkte zu finden, hat der Online-Supermarkt neben der bereits bestehenden Kategorie für Hygieneartikel eine zweite Kategorie für kostenfreie Damenhygieneprodukte kreiert. Knuspr hält sich offen, wie lange die Aktion laufen wird – mindestens jedoch bis Ende des Jahres.

*Aus technischen Gründen werden die genannten Produkte im Onlineshop für 1 Cent angeboten.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Kontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Bildquelle: @Knuspr