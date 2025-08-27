Knuspr als einer der besten Online-Supermärkte Deutschlands ausgezeichnet

Verbraucherbefragung „Deutschlands Beste Online-Shops 2025“ von DISQ und ntv

München, 27. August 2025 – Knuspr landete in der aktuellen Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv unter den Top 3 der Kategorie „Online-Supermärkte“. Die Auszeichnung ist Teil des renommierten Awards „Deutschlands Beste Online-Shops 2025“ und würdigt Online-Shops mit herausragender Kundenzufriedenheit, insbesondere in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice und Liefergeschwindigkeit.

Bei der Befragung, an der über 69.000 Verbraucher:innen teilnahmen, wurden insgesamt 1.200 Unternehmen bewertet. Betrachtet wurden Kriterien wie Sortiment, Preis-Leistungs-Verhältnis, Benutzerfreundlichkeit von Website und App sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Knuspr überzeugte vor allem mit seinem außergewöhnlich vielfältigen Sortiment, das eine einzigartige Kombination aus regionalen Produkten, saisonalen Spezialitäten, Feinkost und Eigenmarken bietet – vieles davon exklusiv bei Knuspr erhältlich. Hinzu kommen eine Lieferung innerhalb von drei Stunden nach der Bestellung, eine Qualitätsgarantie sowie eine kundenorientierte Servicephilosophie, die flexibel planbare Lieferzeitfenster und höchste Zuverlässigkeit umfasst.

Die Verleihung des Awards „Deutschlands Beste Online-Shops 2025“ fand am 26. August in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt.

-Ende-

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Firmenkontakt

Knuspr | Großer Kern GmbH

Timea Rüb-Scholz

Tal 30

80331 München

+49 170 952 6487



http://www.knuspr.de

Pressekontakt

Openers

Selina Lücke

Oppelner Straße 26

10997 Berlin

01627884558



http://opnrs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.