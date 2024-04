Knauber ist strategischer Vertriebspartner von Shell PANOLIN

Das Bonner Energieunternehmen vertreibt biologisch abbaubare Schmierstoffe

Ab sofort bietet Knauber als strategischer Vertriebspartner von Shell biologisch abbaubare Schmierstoffe der Marke Shell PANOLIN an. Vorteile der hochwertigen Schmierstoffe sind die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei gleichzeitiger Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Zudem reduzieren die Produkte die Risiken des Betriebs in umweltsensiblen Bereichen und Einsätzen in oder in der Nähe von Wasser. Im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung geht Knauber damit einen weiteren Schritt im Aufbau klimafreundlicherer Produkt-Alternativen.

Unter der Marke Shell PANOLIN findet sich ein breites Sortiment von biologisch abbaubaren Schmierstoffen für die Bauindustrie, den Bergbau, die Forst- und Landwirtschaft sowie der Wasser- und Schifffahrt. Die PANOLIN-Produkte sind darauf ausgelegt, die Effizienz der Arbeitsgeräte deutlich zu steigern und die Emissionen zu reduzieren – vor allem im Einsatz unter verschiedensten Arbeitsbedingungen. Zu dem Produktsortiment zählen leistungsstarke Schmierstoffe für Hydraulik, Getriebe, universelle Traktorgetriebeöle, Motoren-, Turbinen- sowie Kettensägenöle, Wärmeträgeröle und Fette für die Maschinenschmierung. Aufgrund einer zinkfreien Additivtechnologie und vollsynthetischen gesättigten Estern bieten die Schmierstoffe eine hohe Umweltverträglichkeit. Viele dieser Produkte sind bereits mit Umweltzeichen wie dem EU-Ecolabel zertifiziert.

„Mit der Partnerschaft und dem Vertrieb des Shell PANOLIN-Sortiments gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Als Energieunternehmen sehen wir es als unsere Pflicht, weiterzudenken und umweltschonende Energiealternativen anzubieten. Es ist unsere Verantwortung die Zukunft klimafreundlich mitzugestalten“, erläutert Holger Laugisch, Geschäftsführer der Knauber Mineralöl GmbH & Co. KG.

Seit der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2020 ist die Erschließung neuer und emissionsarmer Geschäftsfelder ein wichtiges Anliegen für Knauber. Das Ziel ist es, durch umwelt- und klimafreundlichere Produktalternativen im gesamten Portfolio, wie den biologisch abbaubaren Schmierstoffen von Shell PANOLIN, das Angebot von Klimadiesel, Ökostrom, PV-Anlagen oder E-Ladesäulen einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energieträgern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungskonzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe.

Mehr Infos: www.knauber.de

Kontakt

Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG

Stefanie Zahel

Endenicher Str. 120-140

53115 Bonn

0228-512197



http://www.knauber.de