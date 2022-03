Knapp 1 Million EUR Investment für OFFICEBRICKS

Wachstumsinvestition durch Companisto Privatinvestoren-Netzwerk.

Über 520 Privatinvestoren beteiligten sich mit knapp 1 Million Euro an OFFICEBRICKS. Die Finanzierungsrunde diente der Einführung und Vermarktung der Schallschutzlösung im Industrieumfeld, nachdem die Bürolösung bereits erfolgreich am Markt etabliert worden ist.

Das Startup setzt am Kernproblem von Großraumbüros und Produktionsumgebungen an, in denen es aufgrund des erhöhten Geräuschpegels oft zur Herausforderung wird, konzentriert zu arbeiten. Das System von OFFICEBRICKS funktioniert modular und kann so kundenindividuell gestaltet werden. Für den optimalen Luftaustausch sorgt dabei ein Filtersystem.

Das Office-Interieur Startup zählt bereits renommierte Unternehmen wie die AXA oder die Boston Consulting Group zu seinen Kunden und befindet sich derzeit in Gesprächen mit führenden Industrieunternehmen.

Auch Christoph Schweizer, Partner und Leiter der Investment Unit bei Companisto äußerte sich überaus positiv zu der erfolgreichen Finanzierungsrunde: „OFFICEBRICKS überzeugt uns insbesondere durch deren exzellente Arbeit. Trotz der technischen Komplexität konnte so in enger Zusammenarbeit mit den Partnern das Angebot für das Büro erfolgreich im Markt etabliert und die Profitabilität erreicht werden. Zugleich hat OFFICEBRICKS mit der Shopfloor Box ein zweites Produkt für den gewerblichen Bereich zur Serienreife gebracht und den Vertrieb erfolgreich gestartet. Aufgrund dieser Erfolge freuen wir uns mit der Finanzierungsrunde einen wichtigen Beitrag für das weitere Wachstum leisten zu können.“

Auch OFFICEBRICKS resümiert über den Finanzierungsrundenabschluss: „Wir danken den Investoren und Companisto für das Vertrauen in unser Unternehmen und die Möglichkeit, gemeinsam diese Wachstumsfinanzierung auf den Weg zu bringen. Unser gesamtes Team arbeitet mit hoher Einsatzbereitschaft und viel Herzblut an der weiteren erfolgreichen Unternehmensentwicklung. In zahlreichen Arbeitsumgebungen tragen unsere Produkte bereits heute maßgeblich zur Verbesserung der Arbeitsqualität und Steigerung der Produktivität bei. Das zusätzliche Kapital gibt uns die Möglichkeit, noch intensiver in den Vertrieb der beiden Sparten Office und Industrie zu investieren und viele weitere Kunden von der Produktqualität und den Vorzügen der OFFICEBRICKS Schallschutzkabinen zu überzeugen.“

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto über 136 Millionen Euro in aktuell 204 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 117.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.300 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert. Presseportal.

