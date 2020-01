Klipsch zeigt neue Soundbars auf der CES 2020: Kinoklang für zu Hause

Indianapolis, USA, 09. Januar 2020 – Klipsch demonstriert im Rahmen der CES 2020 (Consumer Electronics Show) mit drei neuen Soundbars, wie satter Kino-Sound auch zu Hause Einzug hält. Jede der neuen Soundbars von Klipsch ist ein komfortables Komplettpaket, das dem Sound von Filmen, Serien und Musik mehr Kraft, Klarheit, Tiefe sowie Realismus verleiht. Der gute Ton hat dabei Tradition: Die aus Holz gefertigten Klangkünstler basieren auf dem berühmten Klipschorn® und sind in Form wie Klang dem gefeierten Referenz-Lautsprecher nachempfunden.

True Immersion: Klipsch BAR 54 für bombastischen Raumklang

Die Klipsch BAR 54 vereint modernste Technologie in einem schicken 54-Zoll-Gehäuse und bringt zum Filmabend mit Dolby Atmos® und DTS® Virtual:X gleich noch Freunde mit: Das Rundum-sorglos-Paket umfasst nämlich auch einen kabellosen Subwoofer (12″) sowie zwei zusätzliche Lautsprecher für dynamischen Raumklang. Das Ergebnis ist satter 5.1.4-Kanal-Sound mit einer dichten Klangkulisse aus allen Richtungen – sogar von oben. Die unvergleichliche Dolby Atmos® Erfahrung kann durch die integrierte HDMI®-eARC Schnittstelle auch direkt im Zusammenspiel mit HDMI-2.1-kompatiblen TVs realisiert werden. Abgerundet wird das leistungsstarke Komplettpaket durch modernen Streaming-Komfort: Per integriertem WLAN ist die Verbindung zu Google Assistant™, Apple® AirPlay® 2 und Amazon® Alexa® kinderleicht.

True Streaming: Klipsch BAR 48 mit Dolby Atmos®

Kompakter, aber nicht weniger brillant spielt die Klipsch BAR 48 auf: Die 48 Zoll große Soundbar bietet ebenfalls Dolby Atmos® sowie DTS® Virtual:X und liefert zusammen mit dem beiliegenden kabellosen Subwoofer (10″) packenden 3.1-Kanal-Sound. Für maximalen Musikspaß im ganzen Zuhause bietet die Klipsch BAR 48 Multiroom-Streaming im Zusammenspiel mit Google Assistant™, Amazon® Alexa® und Apple® AirPlay® 2. Noch mehr Raumklang gefällig? Die Soundbar kann mit Klipsch Surround 3 Lautsprechern (separat erhältlich) gekoppelt werden und füllt das Heimkino dann mit sattem 5.1-Surround-Sound. Dolby Atmos Signale können durch die integrierte HDMI®-eARC Schnittstelle auch direkt von HDMI-2.1-kompatiblen TVs übermittelt werden.

True Home: Klipsch BAR 44 für jedes Zimmer

Die Klipsch BAR 44 ist die kompakteste Soundbar des Trios, misst 44 Zoll und bringt zusammen mit einem Subwoofer (8″) 3.1-Kanal-Sound in wirklich jeden Raum – mit Dolby Digital und Dolby Digital Plus. Bluetooth®-Anbindung sowie HDMI-ARC-Funktionalität runden das Paket ab, das durch die separat erhältlichen Klipsch Surround 3 Lautsprecher jederzeit für vollwertigen 5.1-Surround-Sound nachgerüstet werden kann.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Soundbars von Klipsch werden auf der CES 2020 am Stand des Unternehmens ausgestellt (#13506, Central Hall, Las Vegas Convention Center). Weitere Informationen zu den vorgestellten Neuheiten sind unter Klipsch.com/CES zu finden. Preise und Verfügbarkeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Firmenkontakt

Klipsch Inc.

Amélie Cosqueric

3502 Woodview Trace #200

46268 Indianapolis

0911/310910-0

amelie.cosqueric@klipsch.com

https://de.klipsch.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

klipsch@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.