Klipsch T5 II True Wireless Sport: bester Sound bei Training und Freizeit

Indianapolis, USA, 07. Mai 2021 – Klipsch bietet mit den T5 II True Wireless Sport die perfekten Begleiter für fordernde Workouts – ganz gleich, ob drinnen und draußen. Kommt die Lieblingsmusik bei den anstrengenden Übungen direkt ins Ohr, sieht es mit der Motivation auch gleich viel besser aus. Passend dazu verwöhnen die Kopfhörer der US-amerikanischen Audioschmiede mit legendärem Klipsch Sound und stilvollem Design. Die kleinen Klangkünstler überzeugen aber auch mit einer langen Wiedergabedauer, bestem Bluetooth-Empfang und perfekter Passform. So sind die In-Ears perfekt bei intensiven Workouts und halten mit bis zu acht Stunden durchgehender Wiedergabedauer auch dem härtesten Ausdauertraining stand.

Sportlich unterwegs mit Klipsch

Für sportliche Musikliebhaber hat Klipsch einen perfekten Kopfhörer im Portfolio: Den T5 II True Wireless Sport. Mit dem Sound der In-Ears werden die Laufrunden und Trainingseinheiten gleich um einiges angenehmer und das Audio-Schmuckstück bekommt sicher einen besonderen Platz im Alltag. Denn ob beim Fitness-Workout oder einer schnellen Runde mit dem Rad: Viele Menschen hören ihre Lieblingsmusik gerne auch unterwegs. Die In-Ear-Kopfhörer T5 II True Wireless Sport von Klipsch sind daher auch ein ideales Geschenk für Sportbegeisterte und Outdoor-Fans.

T5 II True Wireless Sport: echter Klipsch Sound für unterwegs

Das Lade-Case der Klipsch T5 II True Wireless Sport ist nicht nur optisch im Stil professionellen Tauchequipments gehalten, sondern für besten Schutz der hochwertigen In-Ears auch tatsächlich nach IP67-Standard wasserdicht. Zusätzlich ist ein ausgeklügeltes System zur Entfernung von Feuchtigkeit integriert, damit die Ohrhörer selbst nach einem intensiven Training sicher lagern. Zusammen mit einer umfangreichen Auswahl an verschiedenen Ohrpassstücken liefert Klipsch drei unterschiedlich große Ohrflügel mit, so dass perfekter Halt auch bei anstrengenden Workouts sichergestellt ist. Auf dem Laufband oder während Fitness-Übungen ist das Smartphone natürlich nicht immer gleich griffbereit, doch die Klipsch Kopfhörer lassen sich auch im Ohr intuitiv Bedienen.

Modernste Technik und maximaler Bedienkomfort

Dank der innovativen Antennen-Konstruktion von Klipsch ist gleichzeitig der perfekte Bluetooth-Empfang nach Standard 5.0 und ein sorgsamer Umgang mit der Batterieladung gewährleistet. Moderne Bluetooth-Technologien wie aptX und AAC stellen zudem eine hochauflösende Wiedergabe sicher und die neue Klipsch Connect App für Android und iOS erlaubt komfortable Klangeinstellungen und Softwareupdates für die Klipsch True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer auf jedem Mobilgerät.

Preise und Verfügbarkeit

Die T5 II True Wireless Sport sind in den Farben Schwarz und Weiß für eine unverbindliche Preisempfehlung von 229,00 Euro im Fachhandel und im Amazon Webshop von Klipsch verfügbar (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer). Die Klipsch Connect App steht im App Store von iOS sowie im Google Playstore kostenlos zum Download bereit.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

