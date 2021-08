Klipsch präsentiert True-Wireless-In-Ear T5 II ANC: optimaler Komfort, aktive Geräuschunterdrückung und legendärer Sound

Indianapolis, USA, 25. August 2021 – Das US-amerikanische Traditionsunternehmen Klipsch stellt mit den T5 II True Wireless ANC und einer exklusiven McLaren Edition spannende Kopfhörer-Neuigkeiten mit Active Noise Cancelling vor. Mit dieser Technologie, Dirac® HD Sound und einem erstklassigen Tragekomfort werden die Hörer in eine ruhige Klangwelt mit optimaler Audioqualität versetzt. Das integrierte Bragi®-Betriebssystem ermöglicht außerdem eine fortschrittliche Gestensteuerung, die sogar noch um Funktionen erweitert wird. Mit den T5 II True Wireless ANC Kopfhörer sind auch abenteuerliche Abstecher in die Natur kein Problem: Denn dank IPX4 Schutzklasse widerstehen die In-Ears widrigen Wetterbedingungen.

Fortschrittliche Audiotechnik in jedem Formfaktor

Klipsch steht seit 75 Jahren für legendären, dynamischen Klang, der spürbar für Live-Atmosphäre im heimischen Wohnzimmer sorgt. Paul W. Klipsch, Erfinder und Tüftler, legte mit der Entwicklung des Klipschorns den Grundstein für die Erfolgsgeschichte einer der erfolgreichsten Lautsprechermarken. Seit 2007 steht auch die Entwicklung von innovativen Kopfhörern im Fokus der US-amerikanischen Audio-Pioniere. Hierfür können die Ingenieure auf die über Jahre gewachsene Expertise an fortschrittlicher Audiotechnik und einem einzigartigen Industriedesign zurückgreifen. Die T5 II True Wireless ANC verkörpern diesen legendären Klipsch Sound und trumpfen zudem mit neuester Technik auf.

Dirac® HD Sound und perfekt abgestimmte Treiber

Klipsch setzt bei den T5 II True Wireless ANC auf Dirac® HD Sound, wodurch der Frequenzgang weiter optimiert wurde und eine einzigartige Klangsignatur entsteht. So verbessert die Technologie während der gesamten Musikwiedergabe die Klarheit, die Sprachverständlichkeit sowie die Basswiedergabe und ermöglicht außerdem individuelle Klangeinstellungen, um den In-Ear auf die eigenen Hörvorlieben abzustimmen. Für die Audioqualität sind natürlich auch die von Grund auf neu entwickelnden, dynamischen Treiber entscheidend: Sie liefern aus dem kompakten Gehäuse eine hohe Leistung und tragen maßgeblich zum dynamischen Klang mit kräftiger Tieftonwiedergabe bei. Eine neue, sehr dünn designte Membran verbessert zudem den Klang über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Unterwegs und in lauter Umgebung sorgt Active Noice Cancelling mit zwei Mikrofonen für ungestörten Musikgenuss bei maximaler Geräuschunterdrückung. Für die bestmögliche Dämpfung von Umgebungsgeräusche ist eines der Mikrofone nach innen und das zweite nach außen gerichtet (Feed-Forward- und Feedback-Hybrid-Technik). Für Ansagen am Bahnhof oder wenn es gerade wichtig ist, die Geräusche der Außenwelt zu hören, verfügt der In-Ear zudem über einen Transparenz-Modus.

Smarte Funktionen für den Alltag

Ein herausragender Klang und komfortable Steuerung sind maßgeblich für einen guten Kopfhörer. Die neuesten T5 II Kopfhörer werden deshalb mit sechs Paar Ohraufsätzen geliefert und sitzt somit passgenau im Gehörgang. Die weichen, ovalen Silikon-Ohrpassstücke sind von Klipsch patentiert und sorgen für eine hervorragende Abdichtung und optimalen Tragekomfort. Mit Bragi® Moves steht den In-Ears darüber hinaus ein integriertes Betriebssystem zur Verfügung, das eine freihändige Bedienung ermöglicht und bald noch weitere Funktionen erhalten wird. Eintreffende Telefonanrufe können einem mit kurzem Nicken oder Kopfschütteln angenommen beziehungsweise abgelehnt werden. Für ein Bedienerlebnis mit möglichst wenig Fehleingaben wacht eine KI über die Gesten und unterscheidet zwischen natürlicher Bewegung und dem entsprechenden Befehl. Wer lieber Sprachassistenten nutzt, kann diese auch mit einem kurzen Tastendruck aktivieren.

Lange Laufzeit und beste Verbindung

Die T5 II True Wireless ANC bieten eine beachtliche Akkulaufzeit von 7 Stunden mit einer einzigen Ladung (5 Stunden mit ANC) und bis zu 21 weitere Stunden mit dem Ladecase. So sind Musikgenuss und Telefonate den ganzen Tag bequem und in bester Qualität möglich, ohne nach der nächsten Steckdose zu suchen. In den neuen Kopfhörern sind außerdem verbesserte Antennen verbaut, die für eine optimale, nahtlose Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem jeweiligen Zuspieler sorgen. Die Qualität der Telefonate wird zudem mit sechs Mikrofonen sichergestellt, die mit integrierter Rauschunterdrückung die Sprachverständlichkeit verbessern und Umgebungsgeräusche reduzieren.

Mit der McLaren Edition auf die Poleposition unter den In-Ears

Als offizieller Partner des McLaren-Formel-1-Teams präsentiert Klipsch die T5 II True Wireless ANC auch in einer exklusiv designten McLaren Edition. Das neue Top-Modell unter den In-Ears setzt dabei auf die farblichen Akzente und Materialien aus dem Rennsport: Papaya Orange sowie die Verwendung von Carbon und das Reifenprofil auf dem Ladecase setzen neue Maßstäbe. Zum besonderen Lieferumfang der McLaren Edition der T5 II True Wireless ANC gehört zudem ein Qi-kompatibles Pad, mit dem das Case und gleichzeitig ein Smartphone komfortabel geladen werden können.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die T5 II True Wireless ANC sind ab September in den Farben Gunmetal und Silver für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349,00 Euro im Fachhandel und im Amazon Webshop von Klipsch verfügbar. Die McLaren Edition ist ebenfalls ab September für 439,00 Euro erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer). Die zugehörige Klipsch Connect App steht im App Store von iOS sowie im Google Playstore kostenlos zum Download bereit.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

