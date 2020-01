Klipsch präsentiert smarte Kopfhörerneuheiten mit Active Noise Cancelling auf der CES 2020

Indianapolis, USA, 09. Januar 2020 – Das amerikanische Traditionsunternehmen Klipsch stellt anlässlich der diesjährigen CES spannende True-Wireless und Over-Ear-Kopfhörerneuheiten mit Active Noise Cancelling vor. Alle fünf mit Spannung erwarteten Modelle sind mit der patentierten True Comfort™ Technologie ausgestattet und bieten audiophilen Klang, nahtlose Konnektivität und modernste Drahtlostechnologien für unterwegs. Besucher der renommierten Messe für Unterhaltungselektronik im Las Vegas Convention Center können die Neuheiten vor Ort selbst erleben.

True Revolution: T10 und T5 True Wireless Smart In-Ear-Kopfhörer

Mit den T10 und den T5 True Wireless Smart Earphones präsentiert Klipsch die nächste Evolutionsstufe von vollständig drahtlosem Kopfhörermusikgenuss. Beide True Wireless Modelle verfügen über ein integriertes Betriebssystem mit eingebetteter künstlicher Intelligenz und können über intuitive Gesten gesteuert werden. Bester Klang sowie Sprachsteuerung und Telefonie in erstklassiger Qualität mit aktiver Geräuschunterdrückung durch zwei Mikrofone sind ebenfalls mit an Bord. Die in Zusammenarbeit mit EAR Micro entwickelten T10 sind wesentlich kleiner und leichter als andere True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt. Dabei setzen sie auf dieselben Balanced-Armature-Treiber wie die vielfach ausgezeichneten Klipsch X10-i In-Ears und überzeugen daher mit einem unverwechselbar klaren und zugleich dynamischen Klang. Die smarten T5 True Wireless ANC-Ohrhörer zeichnen sich durch ihr durchdachtes Antennendesign und durch ungetrübten Drahtlos-Musikgenuss ohne störende Unterbrechungen aus. Dank des integrierten Active Noise Cancelling können Hörer ohne störende Geräusche ihrer Umgebung vollständig im Klanggeschehen versinken. Das elegante, verchromte Ladecase unterstützt drahtlose Ladevorgänge nach dem Qi-Standard und beherbergt zusätzliche 24 Stunden Akkulaufzeit für maximal 32 Stunden Gesamtnutzung.

True Cancellation: Over Ear Active Noise Cancelling Kopfhörer

Musik und Komfort den ganzen Tag: Die neuen Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling von Klipsch verbinden beste Klangeigenschaften mit einem komfortablen und ultra-mobilen Design. Durch die weichen Ohrpolster aus Memory Foam treten auch bei längeren Hörsessions keine Ermüdungserscheinungen auf. Dank modernstem Active Noise Cancelling können sich Hörer voll aufs Klanggeschehen konzentrieren, störende Nebengeräusche werden wie von Zauberhand ausgeblendet. Dank Bluetooth® aptX™ HD, bis zu 30 Stunden durchgehender Wiedergabedauer und einem FlightCase™ mit USB-C-Ladeanschluss genießen Reisende und Pendler den legendären Klipsch Sound auch unterwegs.

True Spirit: Klipsch T5 True Wireless Sport In-Ear-Kopfhörer

Treue Begleiter bei Wind und Wetter: Die neuen T5 True Wireless Sport In-Ear-Kopfhörer bleiben auch bei einem fortgeschrittenen Workout an Ort und Stelle und liefern den passenden Soundtrack beim Joggen oder im Fitnessstudio. Die robusten Ohrhörer sind staub- und wasserdicht nach IP67-Standard. Das Ladecase verfügt zudem über ein einzigartiges Feuchtigkeitsabfuhrsystem und unterstützt drahtloses Laden. Dank zusätzlicher Ohrflügel gewährleisten die In-Ears einen besonders sicheren Sitz, während die patentierte True Comfort Technologie die anatomischen Gegebenheiten des menschlichen Ohrs berücksichtigt und somit einen einmaligen Tragekomfort ermöglicht.

True Independence: T5 II True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Mit den T5 II True Wireless präsentiert Klipsch die zweite Generation seiner beliebten und vielfach ausgezeichneten T5 True Wireless In-Ear-Kopfhörer. Die Ohrhörer wurden für noch mehr Komfort aktualisiert und umfassen jetzt sechs Paar der patentierten ovalen Klipsch-Ohrstöpsel für einen perfekten Sitz und eine hohe Geräuschisolierung. Eine neue Signalverstärkungsantenne sorgt für noch bessere Bluetooth-Verbindungswerte. Die Ohrhörer sind staub- und wasserdicht und werden zusammen mit einem hochwertigen Ladecase aus gebürstetem Edelstahl ausgeliefert, das bis zu 24 zusätzliche Stunden Batterielaufzeit bietet.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Alle Kopfhörerneuheiten von Klipsch sind auf der CES 2020 am Stand des Unternehmens ausgestellt (#13506, Central Hall, Las Vegas Convention Center). Weitere Informationen zu den vorgestellten Neuheiten sind unter Klipsch.com/CES zu finden. Preise und Verfügbarkeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Firmenkontakt

Klipsch Inc.

Amélie Cosqueric

3502 Woodview Trace #200

46268 Indianapolis

0911/310910-0

amelie.cosqueric@klipsch.com

https://de.klipsch.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

klipsch@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.