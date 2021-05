Klipsch Cinema 400 & 600 Soundbars: Stadionatmosphäre im Wohnzimmer

Indianapolis, USA, 25. Mai 2021 – Im Juni geht es endlich wieder los: Die verschobene Fußball-EM kann nun stattfinden und wird wieder viele Fans in ihren Bann ziehen. Die meisten werden die Spiele allerdings nicht im Stadion, sondern im eigenen Wohnzimmer am Fernseher oder der großen Leinwand verfolgen. Auf packende Atmosphäre muss trotzdem niemand verzichten, denn Klipsch bietet gleich zwei Soundbars für perfekten Live-Sound an: Die Cinema 400 und 600 versorgen flache TV-Geräte sowie Beamer mit sattem Klang. Bei beiden Modellen sind hierfür nicht zuletzt die verbauten Tractrix Hörner zuständig, die auf der Technologie des 1946 von Paul W. Klipsch erfundenen Klipschorns aufbauen. Damit alle Klangdetails der nächsten Spielpartie auch vollumfänglich am Hörplatz ankommen, liefern die Soundbars zusammen mit dem jeweiligen Subwoofer auch die nötige Portion Tiefton.

Klang-Upgrade für den flachen Bildschirm

Flache Fernseher, ob mit selbstleuchtenden Pixeln oder LED-Backlight, sind zunächst eine willkommene Entwicklung der letzten Jahre, nehmen sie doch viel weniger Platz im Wohnzimmer ein. Die schlankeren Geräte haben aber oft keinen Platz mehr, um ausreichend große Lautsprecher für einen vollen Klang aufzunehmen – blecherner TV-Sound und teils schlechte Sprachverständlichkeit sind oft die Folge. Für ein wirklich großes Bild setzten viele Fußball-Fans auf einen Beamer, doch für ebenso großen Klang braucht es Unterstützung. Passend zur Europameisterschaft hat Klipsch das optimale Upgrade parat, damit Bild und Ton zusammen für ein einmaliges Fußball-Erlebnis sorgen. Die Soundbars Cinema 400 und 600 verhelfen so der ersehnten Live-Übertragung zur richtigen Klangkulisse – samt Pfiffen, Torjubel und aufgebrachten Trainern.

Cinema 600 Soundbar für Klang in Bestform

Die Cinema 600 ist die optimale Soundbar für Filmliebhaber und natürlich auch eine Bereicherung für die kommenden Fußballspiele. Für raumfüllenden, spürbaren Klang liefert die Soundbar zusammen mit dem kabellosen Subwoofer ganze 600 Watt Maximalleistung, wobei ein 8-Zoll-Treiber für die extrem tiefen Töne verantwortlich ist. Die drei getrennten Kanäle der Cinema 600 sorgen zudem für eine breite Bühne, bei der wichtige Dialoge dank des dedizierten Center-Kanals auch optimal wiedergegeben werden und somit besser verständlich sind. Über Bluetooth, HDMI mit ARC, 3,5-Millimeter-Klinke oder ein optisches Audiokabel ist die Klangstange auch schnell angeschlossen und bereit für die Europameisterschaft. Mit den separat erhältlichen Surround-Lautsprechern Surround 3 kommen auch die Effekte aus dem Hintergrund in vollem Umfang zur Geltung.

Der Einstieg in den legendären Sound: Cinema 400 Soundbar

Die Klipsch Cinema 400 ist eine einfache und preiswerte Lösung, um den TV-Sound deutlich zu verbessern und ermöglicht dabei dynamischen Klang von Filmen und Live-Übertragungen. Für ein Fernseh-Spektakel wie die anstehende Fußball-EM ist die Soundbar dank eines mitgelieferten HDMI-Kabels auch besonders schnell angeschlossen. Doch im Gegensatz zu den meisten Geräten in diesem Preisbereich besteht die Cinema 400 nicht aus Kunststoff, sondern ist stattdessen aus hochwertigen Holzmaterialien gefertigt und kann auch auf weitere einen Dialog-Modus zurückgreifen. Mit einer Höhe von lediglich 7,3 Zentimetern ist die Soundbar außerdem äußerst flach konzipiert, sodass sie unauffällig unter unter dem Fernseher oder aber an der Wand Platz findet. Die Cinema 400 wird auch mit einem kabellosen 8-Zoll-Subwoofer geliefert, der somit überall im Wohnzimmer positioniert werden kann. Alternativ gibt es auch einen Subwoofer-Ausgang, womit ein zweiter Subwoofer im System eingebunden werden kann.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Soundbar Cinema 600 von Klipsch ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599,00 Euro, die Cinema 400 für 399,00 Euro und die optionalen Rearspeaker Surround 3 (nur mit Cinema 600 kompatibel) sind für 299,00 Euro erhältlich. Alle Geräte sind im Fachhandel und im Amazon Webshop von Klipsch verfügbar (Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Informationen

Zusammenfassung

Klipsch Cinema 400 & 600 sorgen für Stadionatmosphäre

Preise (UVP inkl. MwSt)

599,00 Euro (Cinema 600)

399,00 Euro (Cinema 400)

299,00 Euro (Surround 3)

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

