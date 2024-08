Klinikum Lippe: Die Strategie 2025 der Gesundheit Lippe GmbH

Die Strategie 2025 zur Sicherung der Zukunft des Klinikums Lippe setzt den Fokus auf die Weiterentwicklung der Gesundheit Lippe GmbH.

Das Klinikum Lippe hat mit der „Strategie 2025“ einen ambitionierten Plan zur Weiterentwicklung seiner Einrichtungen und Dienstleistungen entworfen. Diese umfangreiche Vorgehensweise der Gesundheit Lippe GmbH zielt darauf ab, die medizinische Versorgung in der Region zu sichern und zu erweitern. Sie ist darauf ausgelegt, das Klinikum sowohl wirtschaftlich als auch in medizinischer Qualität auf hohem Niveau zu halten und weiterzuentwickeln. Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte strebt das Klinikum Lippe danach, innovative Wege in der Patientenversorgung und im Einsatz von modernster Technologie zu gehen.

Mit Investitionen in Hightech, qualifiziertem Personal und einer umweltschonenden Infrastruktur stellt das Klinikum Lippe die Weichen für eine Zukunft, in der qualitativ hochwertige medizinische Betreuung und patientenorientierter Service im Mittelpunkt stehen. Der Realisierung von strukturellen Verbesserungen und der Optimierung der Arbeitsumgebung für Mitarbeiter kommt hierbei eine wesentliche Rolle zu. Die Maßnahmen des Zukunftskonzepts sind eingebettet in eine ganzheitliche Strategie, die auch Aspekte der regionalen Gesundheitsversorgung und die Stärkung der Versorgungsstrukturen einschließt. Auf www.gesundheitlippe.de gibt es weitere Informationen zum Klinikum Lippe.

Strategische Planung und Vision

Die „Strategie 2025“ der Gesundheit Lippe GmbH zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung in der Region zu sichern und weiterzuentwickeln. Sie umfasst die Fokussierung auf Kernziele, bedeutende Investitionen in die Infrastruktur sowie die Förderung von Technologiepartnerschaften.

Kernziele und Projekte

Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte verfolgt das Klinikum Lippe das Ziel, seine Position als modernes Gesundheitszentrum zu festigen und auszubauen. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Neubau eines OP-Zentrums als Meilenstein zur Realisierung einer hochwertigen medizinischen Versorgung. Im Rahmen der strategischen Entwicklungspläne sind bis 2025 die personellen, technischen und baulichen Veränderungen definiert, die die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Patientenversorgung verbessern sollen.

Investitionen und Bauvorhaben

Investitionen in einen neuen Betten- und Funktionstrakt sowie umfangreiche Modernisierungen sind Kernbestandteile der „Strategie 2025“. Hierbei nimmt die Großbaustelle Bauteil C eine wesentliche Rolle ein. Landrat Dr. Axel Lehmann betont die Bedeutung dieser Maßnahmen für die künftige Gesundheitsversorgung und sieht ihre Realisierung als positive Entwicklung. Die Bauzeit und die Planungsphasen werden durchdacht gestaltet, um den Klinikbetrieb während der Baumaßnahmen aufrechtzuerhalten.

Technologiepartnerschaft und -entwicklung

Im Rahmen einer Technologiepartnerschaft mit Siemens Healthineers ist die Integration hochmoderner Medizingeräte und Bildgebungstechnologien geplant. Das Klinikum fokussiert sich auf die Anschaffung neuester Technologien und auf die Programmierung der digitalen Systemintegration, um die Diagnose- und Behandlungskapazitäten zu erweitern. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt für die Zukunft dar, um Spitzenmedizin mit fortschrittlicher Technologie zu verbinden.

Patientenversorgung und Medizinische Einrichtungen

Die Gesundheit Lippe GmbH fokussiert mit ihrer „Strategie 2025“ auf hochmoderne Patientenversorgung und die Expansion medizinischer Einrichtungen. Unter der Prämisse qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung erfolgen kontinuierlich Modernisierungen und Erweiterungen im Klinikum Lippe.

Innovative Behandlungsansätze und OP-Technologien

Mit der Transformation des bisherigen OP zu einem hochmodernen OP-Zentrum wird im Klinikum Lippe die neueste Technologie für operative Eingriffe gewährleistet. Endoskopische Verfahren und minimalinvasive Techniken stehen im Vordergrund und bieten den Patienten im Kreis Lippe verbesserte Behandlungsmöglichkeiten mit kürzeren Genesungszeiten. Das OP-Zentrum stellt ebenso fortschrittliche Linksherzkatheter-Messplätze zur Verfügung, was eine spezialisierte kardiologische Versorgung ermöglicht.

Spezialisierung in Fachbereichen und Diagnostik

Das Klinikum Lippe betont die fachliche Spezialisierung in unterschiedlichen medizinischen Bereichen. Durch fokussierte Fachabteilungen für Kardiologie, Radiologie und Neuroradiologie profitieren Patienten von individuell abgestimmten Diagnostik- und Behandlungsmethoden. Die Investition in neueste Bildgebungsverfahren verstärkt dabei die diagnostische Präzision. Krankenhausinformationssysteme unterstützen den nahtlosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Stationen und sorgen für eine effiziente Patientenbetreuung.

Versorgungsstrukturen und Logistik

Die „Strategie 2025“ der Gesundheit Lippe GmbH zielt darauf ab, das Klinikum Lippe durch optimale Versorgungsstrukturen und eine effiziente Logistik zukunftsorientiert auszurichten. Ein Fokus liegt auf der Optimierung interner Prozesse und dem Management von externen Lieferketten, um eine höchstmögliche Versorgungsqualität zu gewährleisten.

Optimierung der internen Prozesse

Das Klinikum Lippe nimmt bauliche Veränderungen und technische Modernisierungen vor, die gezielt die Abläufe in Notaufnahme und Warenlogistikflächen verbessern. Ziel ist eine schnelle und effiziente Versorgung. Mitarbeiter werden durch Logistikprojekte, z.B. durch moderne Diagnostik-Center, in ihren täglichen Abläufen unterstützt, was die interne Logistik erheblich beschleunigt.

– Einrichtung spezieller Logistikkonzepte für die Zentrale Notaufnahme

– Aufbau von Warenlogistikflächen zur Optimierung der Materialflüsse

– Etablierung eines reibungslosen Informationsaustausches zwischen den Abteilungen

Zusammenarbeit mit Externen und Lieferkettenmanagement

Das Klinikum Lippe fördert aktive Partnerschaften mit externen Anbietern und optimiert das Lieferkettenmanagement, um die Verfügbarkeit medizinischer Güter sicherzustellen. Auf diese Weise kann die Versorgung nachhaltig gewährleistet und eine hohe Patientenversorgungsqualität erreicht werden.

– Enger Austausch mit Lieferanten zur Gewährleistung einer lückenlosen Versorgung

– Implementierung innovativer Logistikprojekte zur Verkürzung von Lieferzeiten und Kostenreduktion

– Strukturierte Analyse und Auswahl von Lieferkettenpartnern nach Effizienzkriterien

Mitarbeiter und Arbeitsumfeld

Die Gesundheit Lippe GmbH legt im Rahmen der Strategie 2025 großen Wert auf die Entwicklung und Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden. Ziel ist es, das Klinikum Lippe als attraktiven Arbeitgeber zu stärken und als Krankenhaus der Zukunft zu positionieren, wo qualifiziertes Personal optimale Arbeitsbedingungen vorfindet.

Personalentwicklung und Ärztetrainings

Das Klinikum Lippe investiert konsequent in die Fort- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Besonderer Fokus liegt dabei auf Ärztetrainings, um den medizinischen Nachwuchs optimal auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen vorzubereiten. Angebote wie regelmäßige Workshops, Seminare und interaktive Lernplattformen stellen sicher, dass das Personal stets auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnisse bleibt.

Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterzufriedenheit

Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, führt das Klinikum Lippe regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch. Die Ergebnisse fließen in die Gestaltung der Arbeitsplätze und in die Entwicklung von Maßnahmen zur Work-Life-Balance ein. Zudem werden moderne Einsatzpläne und Gesundheitsprogramme für Mitarbeitende angeboten, um eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und den Status als zukunftsorientierter Arbeitgeber zu festigen.

Das Klinikum Lippe ist eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland und Teil des Universitätsklinikums OWL der Universität Bielefeld. An den Standorten Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen bietet es nahezu alle medizinischen Fachrichtungen an und sichert rund um die Uhr die Gesundheitsversorgung in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus.

Durch kontinuierliche Investitionen in moderne Ausstattung und qualifiziertes Personal bleibt das Klinikum führend in der Region. Mit rund 2.800 Mitarbeitern, die wertvolles Wissen und Erfahrung mitbringen, steht das Motto „Von Mensch zu Mensch“ im Mittelpunkt, wobei Einfühlungsvermögen und Kompetenz höchste Priorität haben.

Kontakt

Klinikum Lippe GmbH

Johannes Hütte

Röntgenstraße 18

32756 Detmold

05231 72-0



https://www.klinikum-lippe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.