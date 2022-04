KLINIKUM AM WEISSENHOF: KRANKENSCHWESTERAUSBILDUNG / KRANKENPFLEGERAUSBILDUNG

Schule (bald) erfolgreich abgeschlossen…und was nun? Wie wäre es mit einer generalistischen Ausbildung als Krankenschwester oder Krankenpfleger?

Was seit Corona alle wissen war uns schon vorher klar: ohne unsere Krankenschwestern und Krankenpfleger wären unsere Patient*innen nicht halb so gut betreut und unser Klinikum bei weitem nicht so erfolgreich. Wir brauchen und schätzen unser Pflegepersonal.

Entscheiden auch Sie sich für diesen Beruf mit Sinn und Zukunft. Lassen Sie sich von uns für eine Pflegeausbildung im psychiatrischen Bereich begeistern: Werden Sie Krankenschwester oder Krankenpfleger im Klinikum am Weissenhof, einer modernen psychiatrischen Fachklinik mit insgesamt sieben Kliniken und Standorten in Weinsberg, Ludwigsburg Heilbronn, Schwäbisch Hall, Winnenden, Brackenheim und Künzelsau.

In unserer Pflegeschule am Weissenhof bilden wir Sie anhand eines zeitgemäßen Ausbildungskonzepts im Rahmen der Generalistischen Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann aus(oder führen Sie durchs Bachelor-Studium „Pflege“ (Bachelor of Arts). Sie verbindet die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege und befähigt zum Arbeiten in allen Pflegebereichen.

Während Ihrer 3-jährigen Pflegeausbildung erhalten Sie ein attraktives gestaffeltes Tarif-Ausbildungsgeld und lernen Sie die verschiedensten Bereiche des Klinikums kennen. Sie gewinnen Einblicke in Bereiche der stationären Akut- und Langzeitpflege sowie der ambulanten Versorgung und absolvieren Sie Praktika in unterschiedlichen externen Einrichtungen im Umkreis.

Theorie (ca. 2100 Stunden, gegliedert in Unterrichtsblöcke und Studientage) und Praxis (ca. 2500 Stunden) gehen während dieser Zeit Hand in Hand. Sie nehmen an Exkursionen, Projekten, Seminaren und Praxistagen teil. So bereiten wir Sie bestmöglich auf Ihr Examen vor. Stellen Sie bereits jetzt die Weichen für eine von Erfolg gekrönte berufliche Zukunft.

Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen: Sie verfügen über einen mittleren Bildungsabschluss oder die Hochschulreife, einen Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener mind. 2-jähriger Berufsausbildung oder einen Abschluss in der Pflegefachhilfe.

Warum Sie Ihre Krankenschwesterausbildung oder Krankenpflegerausbildung gerade bei uns absolvieren sollten? Weil wir anders sind (und das ist auch gut so).

Unsere Mitarbeiter*innen sind uns wichtig. Daher tun wir alles, damit es Ihnen so gut wie möglich geht. So fördern wir zum Beispiel die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und die persönliche Gesundheit jeder und jedes Einzelnen. Zahlreiche Extras wie ein Jobticket oder kostengünstige Wohnmöglichkeiten runden das Angebot ab.

Sie benötigen weitere Informationen über uns als Arbeitgeber oder über unser Ausbildungs- und Studienprogramm? Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de haben wir alles Wichtige für Sie zusammengefasst. Dort finden Sie auch alle Informationen über das weitergehende ausbildungsintegrierte Pflege-Studium.

Haben wir Sie überzeugt? Bitte bewerben Sie sich jährlich zum 1. September. Dafür reichen Sie einfach Ihre Unterlagen über unser Online-Bewerberportal ein und fügen Sie einen Lebenslauf sowie eine Kopie des Schulabschlusszeugnisses (sowie ggf. einen Nachweis (Zeugnis) aller beruflichen Ausbildungen und Tätigkeiten) bei.

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

