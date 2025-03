KLINIKUM AM WEISSENHOF: KRANKENSCHWESTER HEILBRONN

Sie sind Krankenpfleger*in und wissen: Ohne Ihre Fürsorge ist Genesung nicht möglich. Vor allem in der psychiatrischen Pflege geht es nicht nur um medizinische Versorgung – Sie begleiten Menschen in herausfordernden Lebenssituationen und helfen ihnen, neue Perspektiven zu finden.

Wenn Sie Ihre Arbeit mit Leidenschaft ausüben und Wert auf ein wertschätzendes, modernes Arbeitsumfeld legen, sind Sie bei uns genau richtig! Im Klinikum am Weissenhof erwartet Sie ein Arbeitsplatz, der mehr bietet als nur einen Job.

Detaillierte Informationen über uns als Arbeitgeber und Ihren neuen Job als Krankenpfleger oder Krankenschwester in Heilbronn finden Sie auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de

UNSER HAUS

Das Klinikum am Weissenhof ist eine der führenden Fachkliniken für Psychiatrie in der Region Heilbronn-Franken. Mit rund 1.850 engagierten Mitarbeitenden versorgen wir jährlich rund 17.000 Patient*innen an sieben Standorten – stationär, teilstationär und ambulant. Doch wir kümmern uns nicht nur um unsere Patient*innen – auch unsere Mitarbeitenden stehen bei uns im Fokus.

UNSERE WERTE

Wir setzen auf Work-Life-Balance und unterstützen Sie mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, damit Job und Privatleben im Einklang bleiben. Nachhaltigkeit ist für uns von zentraler Bedeutung: Mit unserem Umweltprogramm „Grüner Kompass“ setzen wir uns aktiv für einen schonenden Umgang mit Ressourcen ein. Wir setzen verstärkt auf die Weiterbildung und Entwicklung unserer Mitarbeitenden: ob interne Fortbildungen oder berufsbegleitendes Studium – wir fördern Ihre Karriere.

UNSERE AUSZEICHNUNGEN

Wir sind mehrfach zertifiziert nach dem KTQ-Verfahren und wurden wiederholt ausgezeichnet als „Great Place to Work“. Seit 2019 tragen wir das Zertifikat „audit berufundfamilie“ und sind seit 2020 Mitglied im Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta.

IHRE VORTEILE BEI UNS

Bei uns erhalten Sie unter anderem eine attraktive Vergütung mit zusätzlichen Leistungen und kommen in den Genuss einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre und flacher Hierarchien. Wir fördern Ihre Gesundheit durch unser betriebliches Gesundheitsmanagement.

Sie arbeiten in naturnaher Umgebung mit modernen Strukturen. Wir investieren in Ihre berufliche Weiterbildung. Wenn Sie möchten, profitieren Sie von unserem berufsbegleitenden Bachelorstudium Pflege (B.A.) an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

JETZT BEWERBEN – IHRE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE!

Das klingt spannend? Dann schauen Sie sich unsere aktuellen Stellenangebote als Krankenpfleger oder Krankenschwester in Heilbronn an! Sollte derzeit keine passende Position dabei sein, freuen wir uns über Ihre Initiativbewerbung.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

