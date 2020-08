Klingenstein Hotel | Wirtshaus | Brauerei eine Reise wert

Dieses Gebäude gehört zweifelsfrei zu den Hinguckern in der ganzen Schwäbischen Alb, handelt es sich hierbei doch um das erste dreistöckige Holzhotel in Süddeutschland – energieeffizient, nachhaltig, schön und in einem auffälligen Design beeindruckt das Gebäude schon von weitem. Doch das ist längst nicht alles, was das Hotel Klingenstein zu einem besonderen Hotspot macht: das Haus beherbergt eine schwäbische Küche, Vollholz-Hotelzimmer mit Wohlfühlatmosphäre und dann noch eine eigene Brauerei in der eigenes Klingensteiner Bier gebraut wird. Das ist Urlaub, der Spaß macht.

Viel zu sehen und zu erleben: Tagsüber verschlägt es die Gäste nach draußen, zum Erlebniswanderweg in den Archäopark Vogelherd, zum Abenteuer ins Legoland Günzburg oder zum Shoppen in die ehemalige Reichsstadt Ulm. Das Hotel Klingenstein liegt einfach sehr zentral und idyllisch ruhig zugleich – erholsame Nächte sind also garantiert. Das liegt unter anderem an den hochwertigen Boxspringbetten und an der Wohlfühlatmosphäre der Zimmer. Das Vollholz-Design strahlt eine besondere Wärme aus, der moderne Flatscreen TV die Lieblingsserie.

Biertastings & Blausteiner Küche: Das Gasthaus steht bereits seit 1897 an diesem Platz. Gar nicht so lange her, da wurde das denkmalgeschützte Gebäude um den beeindruckenden modernen Holzbau erweitert. Was geblieben ist: ein angenehmer nostalgischer Charme und Gastfreundschaft aus Tradition. Schon vor vielen Jahren schenkten die Wirte in diesem Anwesen frisch Gezapftes aus, heute sogar aus der eigenen Brauerei. Gäste können zudem bei einem Biertasting dabei sein oder bei einer Führung durch das eigene Brauhaus. Die guten Tropfen gibt es aber natürlich auch zum Mittag- und Abendessen im modernen Wirtshaus – dem Genießertreffpunkt, die kreative und trotzdem gutbürgerliche Küche überzeugt nämlich auch die Blausteiner. Wenn dann auch noch die Sonne mitmacht und der Biergarten sich mit geselligen Gästen füllt, dann wird aus der gemütlichen Plauderei ein gutes Gespräch, aus dem kleinen Snack wird ein langer Abend und aus Gästen werden Freunde.

Das Klingenstein Hotel | Wirtshaus | Brauerei ist die perfekte Kombination von denkmalgeschütztem Gebäude und modernem Holzgebäude.

63 Hotelzimmer mit Atmosphäre, Wirtshaus mit verschiedenen Gasträumen, Biergarten, Tagung bis 120 Personen und hauseigene Brauerei.

Hier ist einfach alles nachhaltig.

Kontakt

Klingensteiner Gastronomie GmbH & Co.KG

Susanne Holzapfel

Ulmer Straße 30

891734 Blaustein

+49 7304 436990

+49 7304 4369925

management@klingenstein.online

http://www.klingenstein.online

