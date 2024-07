Klimaziel 2045 in Gefahr

Gebäudesektor hinkt beim Umstieg auf nachhaltige Heizsysteme hinterher

Osnabrück – Die Bundesrepublik Deutschland hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Doch obwohl die Klimakrise drängender denn je ist, gibt es Probleme bei der Umstellung auf nachhaltige Heizsysteme. Die Energieberaterin und Architektin Birgit Blumberg-Bohn von 3B Architecture aus Osnabrück geht sogar so weit, dass der Gebäudesektor nicht nur hinterherhinkt, sondern die Sanierung von Bestandsbauten sogar komplett brach liegt.

Verantwortlich dafür sind in erster Linie hohe Kosten, lange Vorlaufzeiten und komplexe Planungen. Und zu allem Überfluss entsteht neben dem CO2-Ausstoß durch die Nutzung fossiler Brennstoffe auch während einer Sanierung zusätzliches CO2. „Man muss bei jedem Schritt einer Sanierung die CO2-Emissionen, die durch die Sanierungsarbeiten entstehen, berücksichtigen und hier genau hinschauen. Zudem sind die Kosten für die Müllentsorgung, was unter anderem den Bauschutt oder die Entsorgung von Mutterboden beinhaltet, doppelt so hoch wie im letzten Jahr“, legt Architektin Birgit Blumberg-Bohn den Finger in die Wunde für den gebremsten Umstieg auf nachhaltige Heizsysteme.

Mit einem Anteil von nur sieben Prozent am gesamten Gebäudebestand erobern Wärmepumpen die deutschen Haushalte nur schleppend und dämpfen damit alle Erwartungen. Ein weiteres alarmierendes Signal ist die Zahl der Förderanträge für Wärmepumpen, die im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent eingebrochen sind.

Die Gründe für diese Stagnation sind vielfältig. Hohe Anschaffungskosten, Lieferengpässe und bürokratische Hürden bei der Antragstellung bremsen den Ausbau der klimafreundlichen Heizsysteme. Das Thema Finanzierung spielt bei der Sanierung ebenfalls eine immense Rolle. „Die Sanierung zu finanzieren, selbst wenn es über die KfW oder die BAFA geht, ist eine große Herausforderung. Denn der Aufwand und die Kosten für die Beantragung bestimmter Fördermittel sind einfach zu hoch“, bemängelt Energieberaterin Birgit Blumberg-Bohn.

Über 3B Architecture

Seit 1995 schafft 3B Architecture nachhaltig ökologischen Wohnraum. Ziel von 3B Architecture ist es, zeitgemäß und nachhaltig zu bauen, indem erneuerbare Energien und nachhaltige Materialien nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestandsbau eingesetzt werden. Der Anspruch des Architekturbüros ist es, gute Architektur mit erneuerbaren Energien zu verbinden. Dazu beziehen die Energieexperten nicht nur die Sonne, sondern auch die optimale Nutzung des Tageslichts, die Ausrichtung des Gebäudes und die Verwendung nachhaltiger Materialien in die Planung und Sanierung von Gebäuden mit ein.

