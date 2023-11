Klimareise-App von eprimo holt Silber beim iCX Award 2023

Herausragendes Kundenerlebnis auf dem Smartphone

– Platz 2 in der Kategorie „Best Innovation in Customer Experience“

– eprimo überzeugt Jury in internationalem Wettbewerb

Neu-Isenburg, 20. November 2023. Deutschlands größter grüner Ökoenergiediscounter eprimo hat es auf das Siegerpodest beim internationalen CX Award 2023 geschafft. Die innovative Klimareise-App wurde in der Kategorie „Best Innovation in Customer Experience“ mit dem 2. Platz ausgezeichnet und konnte sich gegen internationale Wettbewerber im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen behaupten.

Im Rahmen des iCX Awards würdigt Awards International jährlich herausragende Projekte zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Die in diesem Jahr ausgezeichnete Klimareise-App von eprimo ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, den eigenen CO2-Fußabdruck auszurechnen und diesen mit verschiedenen Maßnahmen im Alltag zu senken. Der Ökoenergieversorger macht Anwenderinnen und Anwendern ihre Emissionen transparent und gibt praktikable Lösungsvorschläge zur Reduktion ihres CO2-Ausstoßes. Die gemeinsam mit E.ON Innovation entwickelte App zeigt zudem Optionen zur Förderung von Nachhaltigkeitsprojekten auf.

„Unsere Klimareise-App unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher bei der persönlichen Energiewende und zeigt, wie es spielend leicht möglich ist, CO2-Emissionen zu senken“, erklärt Katja Steger, CEO vom eprimo. „Sie zeigt, dass Energiewende Spaß machen kann und dass bereits kleine Veränderungen im Alltag positive Auswirkungen haben können. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders über die Auszeichnung.“

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter sind wir Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: Einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

