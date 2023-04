Veranstaltung mit Landesumweltminister Oliver Krischer

18.04.2023. Zum Ende ihres Projekts „Klimabewusst aktiv. Verbraucher 60+ als Klima-Botschafter in NRW“ organisiert die VERBRAUCHER INITIATIVE eine öffentliche Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 26. April 2023 (09:30 – 13:30 Uhr), in der Stadtbücherei Düsseldorf am Konrad-Adenauer-Platz 1. Mit dabei ist unter anderem Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

In dem von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen geförderten, regionalen Modellprojekt wurde eine bislang unterrepräsentierte Zielgruppe in den Mittelpunkt von Klimaaktivitäten gerückt. Die VERBRAUCHER INITIATIVE hat Menschen ab 60 Jahren durch zielgruppengerechte Schulungen zu Klima-Botschafter/innen qualifiziert. Die 50 Teilnehmer/innen erwarben im Projektzeitraum Fachwissen und Vortragskompetenz. Dadurch wurden sie befähigt, selbst aktiv zu werden und in ihrer Rolle als Multiplikator/innen Andere für das Thema Klimaschutz zu begeistern und zum Handeln zu motivieren. Insgesamt haben die Klima-Botschafter/innen rund 200 örtliche Aktivitäten durchgeführt.

Die Abschlussveranstaltung bildet den gebührenden Schlusspunkt des erfolgreichen Projekts. Auf dem Programm steht u. a. eine Podiumsdiskussion mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Umwelt- und Verbraucherorganisationen. Darin wird erörtert, wie die verschiedenen Akteure dazu beitragen können, die Motivation für den Klimaschutz stärker in der Breite der Gesellschaft zu verankern. Neben Landesumweltminister Oliver Krischer nehmen Günther Kabbe, Leiter Umwelt der REWE Group, Christiane Overkamp, Geschäftsführerin der Stiftung Umwelt und Entwicklung, Karl-Josef Büscher, Vorsitzender der Landesseniorenvertretung und Georg Abel, Bundesgeschäftsführer der VERBRAUCHER INITIATIVE, an der Podiumsdiskussion teil.

Anschließend werden die Projektergebnisse präsentiert. Die Klima-Botschafter/innen geben einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Erfahrungen. Außerdem stehen ein Vortrag von Pia Falkenberg von Psychologists for Future mit dem Titel „Zur Psychologie der Klimakrise – vom Wissen zum Handeln“ und eine Plenumsdiskussion auf dem Programm. Abschließend wird es einen kleinen Mittagsimbiss geben.

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Dies können Interessierte ganz einfach mit einer formlosen E-Mail an mail@verbraucher.org erledigen.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

