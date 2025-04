Klima trifft Kirche

VERBRAUCHER INITIATIVE beim Evangelischen Kirchentag

Berlin/Hannover, 26. April 2025. In diesem Jahr gibt der Evangelische Kirchentag dem Thema Klimaschutz eine besondere Bühne. Vom 1. bis 3. Mai präsentieren Organisationen und Initiativen aus ganz Deutschland auf dem Markt der Möglichkeiten dazu ihre Ideen. Die VERBRAUCHER INITIATIVE ist mit ihrem aktuellen Projekt „Klima ändert Dich!“ vor Ort.

„Der Klimawandel verändert unser Leben spürbar – besonders in Europa, wo die Erderwärmung weltweit am schnellsten voranschreitet“, betont Miriam Bätzing, Leiterin des Referats Nachhaltigkeit bei der VERBRAUCHER INITIATIVE. „Deshalb braucht es nicht nur ambitionierten Klimaschutz, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Anpassung – in unseren Städten, Häusern und im Alltag.“

Ein im September 2024 durchgeführtes Reallabor mit Haushalten aus ganz Deutschland machte deutlich: Egal ob Mieterin oder Eigentümer, in Stadt oder Land – viele Menschen könnten weitaus mehr tun, um sich und ihre Angehörigen besser gegen Hitzewellen, Starkregen und andere klimawandelbedingte Extremwetterereignisse zu schützen. Der Schlüssel: praxisnahe und verständliche Informationen.

Hier setzt das Projekt „Klima ändert Dich!“ an, welches noch bis Ende Juni anteilig durch das Umweltbundesamt gefördert wird. Am Stand der VERBRAUCHER INITIATIVE erwartet die Besucher eine Plakatausstellung, kostenloses Informationsmaterial sowie fachkundige Beratung zu alltagsnahen Anpassungsmaßnahmen – vom Hitzeschutz in der Wohnung bis zur klimagerechten Gesundheitsvorsorge.

Interessierte sind herzlich eingeladen, den Stand K23 in Halle 5 des Messegeländes Hannover zu besuchen (Themenbereich 5 „Globale Herausforderungen“, Markt-Gruppe „Schöpfung, Klima- und Artenschutz“). Der Markt der Möglichkeiten ist täglich von 10:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter www.kirchentag.de

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

