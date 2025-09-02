„Klick – und fertig“: Magnetische Wandhalterung für PlugStation Gehörschutzspender sorgt für flexiblen Gehörschutz im Handumdrehen

Baustellencontainer, Werkhalle oder Lagerregal: Wer Mitarbeitenden schnellen Zugang zu Gehörschutz bieten will, kennt das Problem – die Montage konventioneller Spendersysteme ist aufwendig und oft mit firmeninternen bürokratischen Hürden verbunden. Die PlugStation von Moldex mit magnetischer Wandhalterung löst dieses Problem mit einem einfachen Prinzip: anklicken statt anschrauben.

Möglich wird das durch integrierte leistungsstarke Neodym-Magnete, die für sicheren Halt auf magnetischen Oberflächen sorgen – auch unter rauen Bedingungen. In Sekundenschnelle lässt sich der Spender anbringen, neu positionieren oder entfernen – ganz ohne Werkzeug, Dübel oder Montageaufwand. Ideal auch für temporäre Arbeitsplätze oder wechselnde Einsatzorte, zum Beispiel direkt am Baustellencontainer oder an metallischen Regalsystemen.

Gehörschutz dort, wo er gebraucht wird – sofort und hygienisch

Der PlugStation Gehörschutzspender ist bereits wahlweise mit 250 oder 500 Paar hochwertigen Moldex Schaumstoff-Gehörschutzstöpseln bestückt und sofort einsatzbereit. Der Spender ermöglicht einen schnellen, hygienischen Zugriff und lässt sich mit dem passenden Refill Pack einfach wieder auffüllen.

Doppelt flexibel: auch klassische Montage möglich

Zusätzlich zu den Magneten ist die Wandhalterung auch mit Bohrlöchern ausgestattet – für eine dauerhafte Installation bei Bedarf. Damit kann je nach Gegebenheiten entschieden werden, ob die Wandhalterung dauerhaft mit Schrauben oder flexibel mit Magneten montiert wird.

Flexible Montage. Sofortiger Einsatz. Maximale Praktikabilität.

Mit der PlugStation und ihrer einzigartigen magnetischen Wandhalterung bietet Moldex eine durchdachte Lösung für alle Unternehmen, die auf einfache Umsetzung, mobile Flexibilität und Arbeitssicherheit setzen.

Die Moldex/Metric AG & Co. KG mit Sitz in Walddorfhäslach bei Stuttgart gehört zu den führenden Herstellern in den Bereichen Atem-, Gehör- und Augenschutz. Die Marke Moldex steht für einfache Anwendung, hohen Tragekomfort und ansprechendes Design. Mehr als 350 Mitarbeitende an acht Standorten in Europa entwickeln, produzieren und vertreiben Arbeitsschutzprodukte nach europäischen Normen.

