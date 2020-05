Kleines Landhotel Rehedyk lädt den Akku wieder auf

Gesunde Nordseeluft, idyllische Lage, Lebensgefühl und Pferde – Nach der Krise durchatmen!

St. Michaelisdonn / Dithmarschen – Durchatmen, ankommen, ausbalancieren: Nur wenige Fahrminuten von der Nordsee findet sich mit dem Kleinen Landhotel Rehedyk eine wahre Urlaubsperle. Jetzt, da der Tourismus in Schleswig-Holstein wieder seine Pforten öffnet, können Gäste hier nach der Krise den Akku wieder aufladen und Kraft tanken. Kurz hinter den Toren Hamburgs, gelegen mitten in Dithmarschen bietet der Hof ein idyllisches Ambiente.

Viele Menschen werden dieses Jahr auf den Urlaub in Südeuropa verzichten. Für Entspannung wird Ruhe, Sicherheit und Ursprünglichkeit gesucht, in einer funktionierenden Infrastruktur, ohne weite Fahrtwege. Der Hof Rehedyk bietet genau dies, und ist gleichzeitig ein Kraftort in unruhigen Zeiten.

Auf Rehedyk wird gefühlt und erlebt, wie man in allen Bereichen des täglichen Lebens loslassen und glücklich sein kann. Mit simplen Mitteln, in wunderschönem Rahmen. Ganzheitlich und nachhaltig – im Urlaub genauso, wie dann zuhause im Alltag.

Für Genießer, Sportler, Freigeister, Pferdemenschen, Nordseefans, und jeden, der im Urlaub einfach nur ankommen und durchatmen möchte.

Sechs Gästezimmer und zwei Ferienwohnungen warten auf Besucher. Gäste, die sich im Urlaub wie zuhause fühlen. Und die das puristische Design und den Charm alter Höfe lieben. Und: Urlauber können aktiv am Hofleben teilnehmen – als Kur für Körper und Seele.

Im Umfeld von grüner Natur und Nordsee bietet das Landhotel Rehedyk außerdem ein kleines aber feines Kursangebot. Die Gäste vergessen dabei Alltagssorgen, erfahren den eigenen Körper und spüren Gelassenheit und Gesundheit.

Betreiberin und Ideengeberin Tanja Rühter-Böttger realisierte mit dem Landhotel Rehedyk ein Herzensprojekt:

“Der Hof ist mein Herzblut! Denn Rehedyk bietet für jeden die perfekte Auszeit – ob man die Ruhe in sich selbst finden, durch Kurse ein besseres Lebensgefühl erfahren oder im Kontakt mit Tieren Neues erleben möchte. Wir sind einfach für jeden Gast da…wonach auch immer ihm der Sinn steht”, so Tanja. “Goethes Faust hat es für mich auf den Punkt gebracht: Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein!”

Das besondere Plus: Der Zauber von Pferden liegt auf Rehedyk in der Luft und lässt Raum zum Träumen. Und wer mag, nimmt direkt Kontakt zu den Tieren auf. Auch hier bemerkt man sofort Gelassenheit und Ruhe. Denn seit 16 Jahren schon ist Tanja Rühter-Böttger bundesweit bekannt für ganzheitliches Zusammenleben mit Pferden und als Trainerin hochwertiger Horsemanship-Kurse. Und wer mag, reist zum Urlaub mit dem eigenen Pferd an. Entweder, um gemeinsam zu entspannen und schöne Ausritte zu erleben oder um Mensch-Pferd-Coaching zu erleben: Tanja Rühter-Böttger unterstützt den Gast zum Beispiel bei Themen wie “Zeit für mich und mein Pferd” oder vielen anderen Lebensaufgaben – individuell für jeden entwickelt.

Auf Rehedyk finden außerdem auch Pferde mit Lungenproblemen Zeit zum Durchatmen – die gesunde Nordseeluft sowie fürsorgliche und professionelle Behandlungsmethoden bieten den perfekten Rahmen.

Ursprünglich errichtet wurde der Hof 1898, dann 2012 liebevoll saniert und umgebaut sowie auf den Namen “Rehedyk” getauft. Bis heute konnte der Charme des Alten erhalten und mit neuem Design optimal ergänzt werden.

Landhotels mag es viele geben – eines wie Rehedyk gibt es nur hier.

Kontakt, Preise und weitere Infos :

Kleines Landhotel Rehedyk

Tanja Rühter-Böttger

Helser Geestweg 11

25693 St. Michaelisdonn, Dithmarschen

+49 48 53 – 881 95 02 | +49 162 – 9403668

info@rehedyk.de

www.rehedyk.de

Kleines, stilvolles Landhotel, nordseenah gelegen.

Charmanter, historischer Hof mit sechs Gästezimmern und zwei Ferienwohnungen, tierfreundlich und familär.

Kontakt

Kleines Landhotel Rehedyk

Tanja Rühter-Böttger

Helser Geestweg 11

25693 St. Michaelisdonn, Dithmarschen

+49 48 53 – 881 95 02

info@rehedyk.de

http://www.rehedyk.de

Bildquelle: (c) Rehedyk