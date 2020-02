Kleiner, leichter Fotodrucker für Hobby- und Profifotografen: Citizen CZ-01

Premiere: Weltweit erster Prosumer 4-Zoll-Fotodrucker

Citizen hat seine Palette an Farbstoffsublimationsdruckern um den neuen Fotodrucker CZ-01 erweitert. Mit dem kleinen 4-Zoll-Fotodrucker kreiert Citizen ein neues Marktsegment: Prosumer – Profis und Hobbyfotografen aus dem Consumer-Bereich. Denn mit dem kompakten Drucker kann jeder ausdrucksstarke Fotos produzieren: seien es ambitionierte Fotoenthusiasten oder professionelle Fotografen, die eine erschwingliche Lösung für ihre kommerziellen Zwecke suchen.

Der CZ-01 liefert die gleiche zuverlässige Druckqualität, die Standard bei sämtlichen Citizen-Fotodruckern ist. Mit seinem hochwertigen, professionellen Farbstoffsublimationsdruck stellt er für Hobbyfotografen die qualitativ bessere Alternative zu Tintenstrahltechnologie dar, die bisher in diesem Marktsegment üblicherweise verwendet wurde.

Der neue Drucker ist ein Leichtgewicht: Er wiegt nur 5,8 kg – ganze 8 kg weniger als der Citizen CY-02 Fotodrucker und lässt sich leicht transportieren und handhaben. Zudem nimmt er nur 31 % des Volumens und 44 % der Stellfläche des CY-02 ein. Trotz seiner kleinen Abmessungen – bei der Leistung macht er keine Abstriche. Für Umweltbewusste bietet er eine umweltfreundliche Reduzierung des Stromverbrauchs um 28 %.

Der Fotodrucker CZ-01 hat eine Menge innovativer Funktionalitäten an Bord, so zum Beispiel die Anti-Curl-Technologie, die Wölbungen verhindert und für allzeit flache Ausdrucke sorgt. Solche glatten Prints eignen sich zum Aufziehen als Bild, zum Verschenken oder zum Aufhängen im häuslichen Umfeld. Ein neues Kühlsystem hält den Druckkopf kühl und gewährleistet die Non-Stop-Ausgabe. Interessant für alle, die Volumendruck benötigen, wie z.B. Semi-Pro-Hochzeitsfotografen und Fotokabinen.

Die Produktionsgeschwindigkeit liegt bei 150 Drucken von pro Rolle, entweder in matter, glänzender oder neuer teilmatter Ausführung in etwa 18 Sekunden*. Der Medienwechsel ist kinderleicht – einfach die Fotopapierrolle vorne und das Farbband oben einlegen.

Falls Fotografen mit ihren Abzügen besonders glänzen wollen, stehen ihnen zwei Arten von Medien zur Verfügung, die eine Vielzahl von Formaten produzieren können. Erstens: 4 x 6″-Medienformate von 4 x 6″/102mm x 152mm und 4 x 4″/102mm x 102mm Drucke im “Instagram-Stil”. Zweitens: 4,5 x 8″-Medienformate mit Semi-Panorama 4,5 x 8″/114mm x 2013mm Drucke und quadratische 4,5 x 4,5″/114mm x 114mm Drucke.

Mit seinen modernen Features ist der CZ-01 ein Vertreter der nächsten Generation der Citizen-Drucker. Seine Standard-USB-Schnittstelle ist mit einer nützlichen USB-Stromversorgung gekoppelt, über die Geräte wie externe Tastaturen sowie Smartphones und Tablets aufgeladen werden können. Zusätzlich sind Treiber sowohl für Windows- als auch für Mac-Benutzer sowie ein SDK (Software Development Kit) für die direkte Integration in professionelle Softwarelösungen erhältlich.

“Der CZ-01 hat das Format zum Game-Changer”, erklärt Gary Andrews, EMEA Business Manager, Fotodrucker, Citizen Systems Europe. “Hier ist ein professioneller Fotodrucker in ein tragbares, leichtes und kompaktes Gehäuse hineingesteckt worden. Wichtiger Faktor ist auch der erschwingliche Preis, das ist ein Türöffner für die Märkte von Profis und auch Konsumenten. In jedem Fall ist es ein perfekter Fotodrucker für Profi- und Hobby-Fotografen gleichermaßen.”

*Ungefähre Ausgabegeschwindigkeit für einen Standarddruck 4 x 6″/102mm x 152mm.

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der japanischen Citizen Gruppe. Als langjährig erfahrener Anbieter von Spitzentechnologien und innovativen Lösungen, ist Citizen in der ganzen Welt für seine Uhren, Drucker, Maschinen und elektronischen Produkte bekannt. Seit 1964 ist Citizen Systems weltweit die favorisierte Marke für industrielle Druckerlösungen. Mit einem breiten Portfolio erstklassiger Produkte optimiert der Druckerspezialist die Geschäftsprozesse in vielen Industriezweigen wie Logistik, Einzelhandel, Industrie, Gastronomie, Post und Bürobedarf.

Im Fokus von Citizen Systems steht die Vermarktung von Etiketten-, mobilen, Foto- und POS-Druckern, ergänzt durch Taschenrechner. Für alle Lösungen steht ein großes Partnernetzwerk in EMEA zur Verfügung. Mehr Informationen: www.citizen-systems.com

