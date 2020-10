Kleinanzeigen in sozialen Netzwerken bringt Reichweite

Noch nie war es so einfach wie heute, Waren und Dienstleistungen über das Internet zu anzubieten und an den Mann, bzw. die Frau zu bringen. Es gibt scheinbar zahllose Plattformen, auf denen alte Schätze und neue Fehlkäufe begeisterte Abnehmer suchen. Manche dieser Börsen haben sich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert, bei anderen steht die Art der Ware im Vordergrund, einige wiederum sind nur regional verfügbar.

Bei all dieser wunderbaren Vielfalt gibt es aber ein groĂźes Problem: man kann nicht ĂĽberall sein. Und um ganz genau zu sein: es ist auch niemand ĂĽberall. Daran scheitert es nämlich nicht gerade selten. “Du hast dein Sofa verkauft? Warum hast du denn nichts gesagt?” “Ich hatte es doch bei xy Kleinanzeigen inseriert”, “na also, da bin ich nun nicht auch noch, ich bin schon bei so vielen anderen Plattformen.” Wie soll man sich also entscheiden, auf welcher Börse man inseriert? Zumal manche auch noch saftige GebĂĽhren verlangen.

Man könnte eine Abfrage im Freundes-und Bekanntenkreis starten, um die am meisten genutzte Plattform ausfindig zu machen, damit sich auch wirklich niemand übergangen fühlt. Wenn die finanzielle Seite eher im Vordergrund steht, könnte man User-Stimmen einholen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, auf welcher Börse die Verkaufschancen am höchsten sind. Kann man alles machen, wenn man die Zeit und Muße hat.

Es geht aber auch so viel einfacher. Denn ein soziales Netzwerk hat diese Probleme bereits hinter sich gelassen: das Unternehmen mit dem blauen “F”. Es ist ein groĂźes Netzwerk und hat so viele Mitglieder, wodurch die Chancen, dass Ihre Freunde und Bekannten auch dort angemeldet sind, schon mal sehr hoch sind. Keine andere Börse hat so strenge Inhaltskontrollen und schafft dadurch die Seriosität, die man sich als Verbraucher wĂĽnscht. Und das Allerbeste? Die Seite ist und bleibt kostenlos. Das wurde durch die Geschäftsleitung so oft betont, dass wir ihm getrost glauben können.

In der Rubrik Kleinanzeigen kann also jeder Account Inhaber kostenlos Inserate veröffentlichen.

Er kann aber auĂźerdem auch folgendes:

– nach Waren suchen,

– Freunde einladen, sich bestimmte Angebote anzuschauen

– Freunde einladen, sich gleich die ganze Gruppe anzuschauen

– ein Inserat auf seiner oder der Pinnwand eines Freundes teilen

– anbieten, dass er bei schönen Wetter hilft, den Rasen zu mähen

– fragen, ob jemand Lust hat, seinen Rasen zu mähen

– etwas verschenken

– einen Arbeitsplatz suchen

– einen Arbeitsplatz anbieten

– nach Wohnungen suchen

– seine Wohnung zum Verkauf anbieten

– ein besseres Zuhause fĂĽr sein Meerschweinchen suchen

– und was Sie sich sonst noch vorstellen können

Kleinanzeigen in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen setzt keine Grenzen, sondern bietet Ihnen mannigfaltige Möglichkeiten. Sie sind sowieso gerade online? Noch dazu ohnehin auf in Community mit dem blauen “F”? Dann besuchen Sie doch mal die Gruppe und verschaffen sich einen ersten Eindruck und Ăśberblick. Vielleicht entdecken Sie ja nicht nur Ihre neuen Sommerschuhe fĂĽr 8 Euro und das passende Strandtuch geschenkt dazu, sondern Ihren alten Schulfreund? Das Konzept “man weiĂź nie, wen man trifft”, kennen Sie als Nutzer von sozialen Netzwerken ja bereits. Nun erweitern wir es um “man weiĂź nie, was man findet”.

