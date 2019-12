Klein aber fein. Familie Haid verkauft seid 13 Jahren Hunde- und Katzenfutter mit eigenen Rezepturen

Schon in frühen Kindheitsjahren entstand die Idee das er Hunde- und Katzenfutter verkaufen wolle

Seit nunmehr über 13 Jahren verkauft der Firmeninhaber Stefan Haid mit seiner Frau Melanie und den beiden Töchter Celine und Michelle hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter sowie Leckeres und Katzenstreu mit seinem Futter Shuttle Onlineshop.

Die Geschäftsidee entstand schon in frühen Kindheitsträumen.

Der Firmeninhaber verkaufte schon als Schüler in seiner Freizeit oder in den Ferien auf dem Baustoffhandel seines Vaters mit großem erfolg!

Da auf dem Gelände viel Platz war hat sich der Jungunternehmer schon etliche Tiere zugelegt. Er hat sich um den Wach und Schäferhund Neli gekümmert. Zuletzt wurde jede Katze die Seelenallein im Dorf war mit nach hause genommen.Die ein oder andere Katze hatte dann Babys so das es dann immer 10-15 Katzen im Haushalt waren. Auch zwei Wellensittiche waren sein Eigen. Um die Hasen seines Vaters (immerhin ca. 50-70 Hasen) hatte er immer frisches Gras gemäht und an die Hasen verfüttert. Da der Firmeninhaber immer schon mit Tieren zu tun hatte und in der Freizeit Baustoffe verkauft hatte, war es klar das er irgendwann Hunde- und Katzenfutter verkauft. So entsandt die Idee der Firma Futter Shuttle 🙂

Firmenportrait Fa. Futter Shuttle:

Hundefutter und Katzenfutter Onlineshop in Spitzenqualität von Futter Shuttle

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen Nassfutter wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hundetrockenfutter und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

Sie können bei uns Ihr Hundefutter und Katzenfutter direkt in Horb Heiligenfeld im Lagerverkauf abholen.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das Hunde- und Katzenfutter.

Bei der Fa. Futter Shuttle erhalten Sie ein großes Sortiment an Katzen und Hunde Trockenfutter, Hunde- und Katzen Nassfutter, Nahrungsergänzungsmittel sowie getreidefreie Hundeleckerlies und Katzensnacks ohne Getreide.

Die Firma Futter Shuttle hat sich spezialisiert auf sehr hochwertiges Getreidefreies Hundefutter und getreidefreies Katzenfutter in High End Qualität. Das Hundefutter und Katzenfutter erhalten Sie in verschiedenen Größen zu günstigen Preisen.

Im Futter Shuttle Onlineshop gibt es eines der besten Katzenfutter und Hundefutter auf dem Markt!

Jetzt günstig online Ihr Hundefutter oder Katzenfutter bestellen und mit der DHL liefern lassen. Gerne können Sie Ihr Futter auch im Lagerverkauf abholen. Dabei sparen Sie die Portokosten und können noch, während wir Ihre Bestellung hin richten, einen kostenlosen Kaffee, Espresso oder Cappuchino trinken!

Gerne würden wir Sie persönlich bei uns direkt in Horb – Heiligenfeld begrüßen.

Futter Shuttle Onlineshop

Tierisch Liebe Grüße

Ihr Futter Shuttle Team

Kontakt

Firma Futter Shuttle Inhaber Stefan Haid

Stefan Haid

Industriestr. 47/1

72160 Horb

07451 – 625 400

info@futter-shuttle.de

https://www.futter-shuttle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.