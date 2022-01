Klassisch elegante Arbeitsplatzleuchte: UNILED II Gelenkarm

UNILED II ist eine LED-Gelenkarmleuchte für Handarbeitsplätze im Schmuck-, Uhren- und Labor-Bereich sowie zur Beleuchtung von Prüf- und Montageplätzen. Ausgestattet mit neuester LED-Technik unterstützt die verstellbare Arbeitsplatzleuchte jede Sehaufgabe mit der richtigen Beleuchtung – wahlweise mit neutralweißer Lichtfarbe (4000K) oder einer Version mit tageslichtweißem Licht (5200K). Unabhängig von der Lichtfarbe garantiert die opalweiße Entblendung bei beiden Versionen eine homogene sowie schatten- und blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsbereiche.

Die LED-Leuchte UNILED II Gelenkarm hat physisch alles, was ein ergonomisch aufgebauter Arbeitsplatz an Beleuchtung braucht: Durch die Kombination aus leichtgängigem Aluminium-Federarm und einem 3D-Kopfgelenk lässt sich das Licht für den Arbeitsbereich flexibel platzieren. Flexibel heißt unter anderem beweglich: Eine Hand am Leuchtenkopf reicht, um die gesamte Leuchte auszurichten und das Licht im Arbeitsfeld anzupassen. Ebenfalls mit einer Hand können die Tasten seitlich am Leuchtenkopf bedient werden. Bei der Variante mit Dimmung lässt sich hier die Lichtintensität einstellen und abspeichern.

Nicht zu übersehen ist die klassisch, elegante Erscheinung der Arbeitsplatzleuchte UNILED II Gelenkarm. Der bewegliche, matt silberne Aluminium-Federarm hat noch eine weitere Funktion: alle Kabel verlaufen innerhalb des Arms, was der Leuchte ein minimalistisches Aussehen verleiht.

Seit neuestem gibt es die UNILED II Gelenkarm in drei Varianten: die größte Leuchte besteht aus einem Federarm mit zwei beweglichen, 400 mm langen Gelenkarmen und einem 580 mm breiten Leuchtenkopf, gefolgt von einer Variante mit einem halb so breiten Leuchtenkopf. Durch die weite Ausladung der Gelenkarm-Kombination lassen sich beide Varianten auch über tiefe Tische näher heranziehen, um temporär eine höhere Beleuchtungsstärke im Arbeitsumfeld zu erreichen. Die neueste Variante trägt den Zusatz „Watchmaker“ und hat einen verkürzten, 250 mm langen Ausleger oben, sowie einen 380 mm breiten Leuchtenkopf – gedacht für Tische mit geringerer Tiefe, wie sie bei Uhrmachern üblich sind.

Die Leistungsaufnahme der LED-Arbeitsplatzleuchte liegt, selbst in der größten Variante, bei maximal ~27 Watt. Ein Wert, der kaum Wärmeentwicklung zulässt, aber dank neuester Technik ausreicht, um bei gängigem Abstand eine Beleuchtungsstärke von bis zu 3360 Lux auf die Arbeitsfläche zu bringen. Zum Vergleich: Die Beleuchtungsstärke einer normalen Innenraumbeleuchtung liegt zwischen 400 und 500 Lux.

Der LED-Technik der UNILED II wird eine Lebensdauer von mehr als 60.000 Stunden und der Leuchte selbst eine Gewährleistung von 36 Monaten garantiert. Im Lieferumfang enthalten ist eine Befestigungsklemme für Tische mit unterschiedlichen Plattenstärken und ein 110-240V AC Steckernetzteil. Weiterführend gibt es optionale Befestigungen, wie zum Beispiel zur Wandbefestigung oder Adapter, die einen Austausch gegen bisherige Tischleuchten mit einem Anschraubsockel vereinfachen. Um fordernde Sehaufgaben noch weiter zu erleichtern, kann optional eine passende Lupe am Leuchtenkopf fixiert werden.

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

