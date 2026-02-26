Klar führen. Statt unsicher handeln – Zertifikatslehrgang „Führung kompakt“

Location: Ringhotel Loew’s Merkur

Street: Pillenreuther Str. 1

City: 90459 – Nürnberg (Germany)

Start: 18.04.2026 08:30 Uhr

End: 11.07.2026 16:00 Uhr

Entry: 2700.00 Euro (incl. 19% VAT)

Führung kompakt – Weiterbildung auf Hochschulniveau

Die Anforderungen an moderne Führungskräfte sind komplex: Digitalisierung, Agilität, dynamische Märkte und vielfältige Teams erfordern neue Kompetenzen und ein reflektiertes Führungsverständnis. Gute Führung ist erlernbar.

Mit dem Lehrgang „Führung kompakt“ bietet die WiSo-Führungskräfte-Akademie (WFA) ein praxisorientiertes Weiterbildungsprogramm auf Hochschulniveau. In sechs aufeinander abgestimmten Modulen erwerben die Teilnehmenden fundiertes Wissen zu Leadership Basics, Selbst- und Mindful Leadership, strategischer Unternehmensführung, Agile & Digital Leadership, Change Management sowie People- und Teammanagement.

Der Lehrgang umfasst 64 Unterrichtseinheiten im Blended-Learning-Format (Präsenz und Live-Online-Workshops). Neben fundiertem Fach- und Methodenwissen stehen die Entwicklung der eigenen Führungspersönlichkeit, konkrete Werkzeuge für den Führungsalltag sowie der Transfer in die Praxis im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch Online-Coaching, eine Lernplattform und Reflexionsaufgaben.

Abschluss:

Zertifikat „Geprüfter Business Manager (WFA)“ / „Geprüfte Business Managerin (WFA)“ bei erfolgreicher Bearbeitung einer Case Study

Zielgruppe sind Führungskräfte, Bereichs-, Team- und Projektleitende sowie Fachkräfte mit Interesse an Führungsaufgaben.

Ort: Nürnberg & Live-Online (Blended-Learning-Format)

Umfang: 8 Seminartage (samstags)

Kosten: 2.700 EUR zzgl. Prüfungsgebühr

Die WiSo-Führungskräfte-Akademie (WFA) begleitet seit über 35 Jahren Berufstätige und Unternehmen auf ihrem nächsten Entwicklungsschritt.

Als Spin-Off der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sind wir ein unabhängiger Weiterbildungsanbieter mit klarem Fokus:

Programme entwickeln, die verständlich sind, im Alltag funktionieren und Menschen wirklich weiterbringen.

Unsere Weiterbildungsangebote können zudem auch als Inhouse-Schulungen konzipiert und gebucht werden.

