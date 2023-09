Klangschalen: Tradition trifft modernes Wellness

Tibetische Klangschalen: Von alter Tradition zu modernem Wellness – Gezielte Auswahl online

Stuttgart, 18. September 2023 – Sound-Spirit, der renommierte Anbieter tibetischer Klangschalen, schafft eine tiefe Verbindung zwischen jahrhundertealter Tradition und zeitgenössischem Wohlbefinden.

Traditionelles Handwerk

Unsere Klangschalen haben ihre Wurzeln in den spirituellen Traditionen des Himalayas und Tibets. Als Kunst, die Generationen überdauert hat, vermitteln sie Geschichte und garantieren Authentizität sowie Qualität. Sie repräsentieren nicht nur ein Kulturerbe, sondern auch eine lebenslange Leidenschaft und Hingabe zur Bewahrung alter Handwerkskünste.

Vielfältige Anwendungen

Suchen Sie nach innerer Ruhe, möchten Sie Ihre Yoga-Praxis vertiefen oder die Energie der Klangschalen erleben? Bei uns finden Sie, was Sie benötigen. Unsere „Planetenschalen“ bieten ausgemessene Klänge, die Ihre Reise zur Harmonie und Selbstfindung unterstützen. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Praktizierender sind, es gibt immer eine Klangschale, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Integration in die Moderne

Klangschalen sind nicht nur auf traditionelle Praktiken beschränkt. Im Zuge des Wellness- und Achtsamkeitstrends haben sie Einzug in viele Haushalte gehalten. Besuchen Sie uns online für Hörproben in Studioqualität oder erleben Sie die Klangschalen persönlich in unserer Ausstellung bei Stuttgart. Die Verbindung von traditionellem Handwerk mit modernen Technologien ermöglicht ein authentisches Erlebnis.

Einzigartigkeit jedes Stücks

Jede Klangschale ist ein Unikat. Dank unserer Originalaufnahmen in Studioqualität wissen Sie genau, was Sie erhalten. Unsere Experten wählen jede Klangschale sorgfältig aus und stellen sicher, dass sie höchste Standards erfüllt.

Erweitertes Angebot für vielfältige Anwendungen

Sound-Spirit bewahrt die Tradition tibetischer Klangschalen. Diese handgefertigten Schätze vermitteln alte Weisheit und Praxis. Klangschalen zentrieren und erden, besonders bei Meditationssuchenden. Planetenschalen fördern das körperliche und geistige Wohlbefinden von Yoga-Enthusiasten. Einige Klangschalen unterstützen bei Transformation und bieten Kraft. In einer hektischen Welt ermöglicht Sound-Spirit den Zugang zu den zeitlosen Klängen der tibetischen Klangschalen und fördert Harmonie im Alltag. Mit einem ständig wachsenden Angebot, das auf die Bedürfnisse eines breiten Publikums zugeschnitten ist, strebt Sound-Spirit danach, jedem Einzelnen ein Stückchen Ruhe und Ausgeglichenheit zu bringen. Tibetische Klangschalen online Kaufen

Abaton Vibra bedeutet „Schwingungen des Allerheiligsten“. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

Kontakt

Abaton Vibra

Frank Plate

Alleenstraße 35

72666 Neckartailfingen

07127-9484764



http://www.sound-spirit.de