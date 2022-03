Klangoptimierer für Ford Transit: EMPHASERs Lautsprecher EM-FDF1

EMPHASERs Soundsystem für den Ford Transit, Transit Custom und Tourneo beeindruckt mit audiophilem Klang und einfachem Einbau

Für alle, die ihren Ford Transit, Transit Custom oder den Tourneo klanglich aufrüsten möchten, gibt es jetzt das Lautsprecher Set EM-FDF1 (VK 279 Euro) von Car Audio Spezialist EMPHASER. Das hochwertige Plug & Play 16,5 cm Komponentensystem ist akustisch optimal auf die Fahrzeuge abgestimmt und ersetzt das Original-Werkssystem. Alle Komponenten passen perfekt in die Lautsprecherhalterungen und werden einfach an die Originalstecker angeschlossen.

Kernelement des 2-Wege Soundsystems ist der Tieftöner mit Cambridge Sicke und einer Membran aus Aluminium – die hohe Schallleitfähigkeit und Stabilität dieses Materials sind die Grundlage für eine präzise Musikwiedergabe und eine exzellente Dynamik. Die Stärke des Membranmaterials ist so gewählt, dass sie die Stabilität für beeindruckende Bass-Attacken, aber auch die notwendige Leichtigkeit für präzise Mitten bietet.

Dank des großen Magnetantriebs mit Faraday-Kupferkappe und des geringen Gesamtgewichts der Schwingeinheit erzielt das EMPHASER Lautsprecher Set einen hohen Wirkungsgrad und erreicht so seine überzeugende Performance – selbst wenn der EM-FDF1 nur an einem „normalen“ Werksradio betrieben wird.

Die Hochtöner haben eine 25 mm Gewebekalotte und zusätzlich ein Koppelvolumen für eine tiefe Resonanzfrequenz und somit einen erweiterten Wiedergabebereich. Sie überzeugen mit ihrer Brillanz und räumlichen Wiedergabe und werden einfach in die originalen Halterungen geclippt.

Die 12 dB/12 dB/Okt. Frequenzweiche mit LCR Schwingkreis für den Woofer sorgt für einen ausgesprochen harmonischen Frequenzverlauf bis in den Bassbereich; ein separater Subwoofer ist für audiophilen HiFi Musikgenuss daher nicht mehr unbedingt nötig. Die Weichen befinden sich direkt am Tieftöner bzw. als Kabelweiche am Hochtöner, so dass eine einfache und bequeme Installation möglich ist.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

