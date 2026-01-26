Kita St. Bruno Würzburg braucht Hilfe Rund 50 Kinder sind betroffen

Ziel ist Betrieb in den aktuellen Räumen bis Umbau/Neubau gesichert ist

Würzburg. Nach einer Luftmessung im November gibt es für die Räume des Kindergartens St. Bruno im Würzburger Steinbachtal Entwarnung: Vom Gebäude geht derzeit keine akute Gefahr aus.

Dennoch hält die Kirchenstiftung am geplanten Umzug in kleinere Ersatzräume im „K1 Lichtblick“ (Sanderau) fest – vor allem aus Sorge vor möglichen zukünftigen Reparaturen und Kosten,

die kurzfristig nicht stemmbar wären.

Betroffen sind rund 50 Kinder.

Der Elternbeirat fordert daher eine Lösung, die Sicherheit schafft, ohne die Kinder jahrelang unnötig zu belasten: Dringend benötigt werden Gelder – oder besser Bürgschaften – um der Kirchenverwaltung die Sicherheit zu geben, den Kindergarten St. Bruno in den aktuellen Räumen bis zu einem tatsächlichen Umbau/Neubau weiter zu betreiben. Ein finanzielles Polster würde aus Sicht der Eltern das stärkste Argument für den Umzug entkräften.

„Wir Eltern haben die Sorge, dass mit einem Auszug der Kinder in diesem Jahr der Druck und Wille nachlässt, das Projekt voranzutreiben – und dass der soziale Anker unserer Gemeinde am Ende doch noch zweckentfremdet wird“, sagt [Name], Elternbeirat St. Bruno.

Ein Umzug hätte zudem langfristige Folgen: über Jahre Einschränkungen für die Kinder in zu kleinen Ersatzräumen – und bei einer späteren Rückkehr erneute Einschnitte für dann eingewöhnte Kindergartenkinder aus der Sanderau. Aus Sicht der Eltern spricht auch die Erfahrung mit dem Gebäude für eine Übergangslösung vor Ort: Das Gebäude steht seit Jahrzehnten ohne größere Schäden und Probleme; es gibt aktuell keinerlei Indiz, dass sich dieser Zustand in den nächsten 3, 4 oder 5 Jahren bis zu einem tatsächlichen Baubeginn wesentlich ändern sollte.

Die Stadt Würzburg hat laut Elternbeirat signalisiert, dass ein Umzug nicht zwingend vor dem neuen Schuljahr erfolgen müsse; eine endgültige Entscheidung steht aus.

Wenn man das Thema St. Bruno ernst nimmt, landet man schnell bei einer Kernfrage: Brauchen wir wirklich einen Umzug – oder brauchen wir vor allem finanzielle Sicherheit? Nach der Entwarnung durch die Luftmessung geht es weniger um akute Gefahr, sondern um das Risiko unvorhersehbarer Kosten. Genau hier setzen Eltern und Unterstützer an.

St. Bruno im Steinbachtal: Entwarnung nach Luftmessung – warum wir trotzdem jetzt handeln müssen

Nach Monaten der Unsicherheit wurde im November eine Luftmessung durchgeführt: Ergebnis unauffällig, derzeit keine akute Gefahr. Trotzdem bleibt ein Umzug in kleinere Ersatzräume („K1 Lichtblick“, Sanderau) im Raum. Der Hintergrund ist laut Elternbeirat nicht ein konkreter Schaden, sondern die Sorge: Wenn unerwartet etwas kaputtgeht, könnte die Kirchenverwaltung Reparaturen kurzfristig nicht finanzieren – und dann droht eine unvorbereitete Schließung.

Weitere Infos finden Sie unter Klein ganz Groß Kindergarten KleinGanzGroß St. Bruno

https://www.natur-mensch-stiftung.com/spenden-projekte/fuer-wuerzburg/kleinganzgross

Geli Stegerwald steht für pragmatische Lösungen und schnelle Unterstützung – direkt für die Menschen in Würzburg. Unter dem Slogan „Geli für Würzburg“ kandidiert die engagierte Unternehmerin und Bestatterin für den Stadtrat, um ihre erfolgreiche Hands-on-Arbeit noch stärker in die Stadtpolitik einzubringen.

Mit ihrer Natur-Mensch-Stiftung ( www.natur-mensch-stiftung.com) zeigt Geli Stegerwald bereits heute, wie unbürokratische Hilfe funktioniert: Sie organisiert Sponsoring und Fundraising, damit Unterstützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird – zeitnah, transparent und wirksam. Bürgerinnen und Bürger melden Probleme in ihrem Viertel, und Geli packt an: von kleinen Verbesserungen im Stadtbild bis hin zu sozialer Unterstützung und Projekten für ein lebenswertes Würzburg.

Kontakt

Natur & Mensch Stiftung

Geli Stegerwald

Dettelbachergasse 5

97070 Würzburg

01602047954



https://www.natur-mensch-stiftung.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.