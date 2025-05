Kioxia, AIO Core & Kyocera: Neue, optische Breitband-SSD

Kyoto/Esslingen, 15. Mai 2025. Die Kioxia Corporation, AIO Core Co., Ltd. und Kyocera Corporation haben einen Prototyp einer PCIe®(1) 5.0-kompatiblen Breitband-SSD mit optischer Schnittstelle (optische Breitband-SSD) entwickelt. Die drei Unternehmen erarbeiten Technologien für optische Breitband-SSDs, um deren Eignung für hochentwickelte Anwendungen, die Hochgeschwindigkeitsübertragungen großer Datenmengen erfordern – wie z. B. generative KI, zu verbessern. Diese Technologien werden zudem Proof-of-Concept-Tests (PoC), für eine künftige soziale Implementierung, unterzogen.

Der neue Prototyp verwendet die Hochgeschwindigkeitsschnittstelle PCIe 5.0, die im Vergleich zur Vorgängergeneration PCIe 4.0, die doppelte Bandbreite bietet(2). Erreicht wurde dies durch die Kombination des optischen Transceivers IOCore® von AIO Core und OPTINITY®(3) den optoelektronischen Integrationsmodul-Technologien von Kyocera.

In Rechenzentren der nächsten Generation kann durch den Austausch kabelgebundener Schnittstellen durch optische Schnittstellen und die Nutzung der optischen Breitband-SSD-Technologie die physische Entfernung zwischen Prozessor- und Speichergeräten erheblich vergrößert werden. Dabei bleibt die Energieeffizienz und die hohe Signalqualität erhalten. Dies trägt zudem zur Flexibilität und Effizienz des Systemdesigns von Rechenzentren bei. Dort erfordern digitale Diversifizierung und die Weiterentwicklung generativer KI eine komplexe, hochvolumige und schnelle Datenverarbeitung.

Die erfolgreiche Entwicklung ist das Ergebnis des japanischen Projekts „Next Generation Green Data Center Technology Development“ (JPNP21029). Es wird von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) im Rahmen des Projekts „Green Innovation Fund: Construction of Next Generation Digital Infrastructure“ gefördert. Bei diesem Projekt entwickeln Unternehmen Technologien mit dem Ziel, mehr als 40 Prozent Energieeinsparungen im Vergleich zu aktuellen Rechenzentren zu erzielen. In diesem Rahmen entwickelt Kioxia optische Breitband-SSDs, AIO Core optoelektronische Fusionsgeräte und Kyocera Gehäuse für optoelektronische Bauelemente.

Über Kioxia Corporation

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Flash-Speichern und Solid-State-Laufwerken (SSDs) widmet. Im April 2017 wurde sein Vorgängerunternehmen Toshiba Memory von der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfand. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mit „Speicher“ zu verbessern, indem es Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die den Kunden eine Auswahl bieten und einen speicherbasierten Mehrwert für die Gesellschaft schafft. Kioxias innovative 3D-Flash-Speichertechnologie, BiCS FLASH™, gestaltet die Zukunft der Speicherung in Anwendungen mit hoher Dichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

About AIO Core Co., Ltd.

AIO Core Co., Ltd. ( https://www.aiocore.com/) wurde 2017 als Spin-off der Photonics Electronics Technology Research Association (PETRA) gegründet, einer technischen Forschungsvereinigung, die vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) beaufsichtigt wird.

AIO Core ist ein Startup-Unternehmen, das unter dem Markennamen „IOCore“(4) , optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver unter Verwendung von Siliziumphotonik und Quantenpunktlasertechnologien entwickelt, herstellt und vermarktet.

Die „IOCore“-Module ermöglichen eine kompakte, stromsparende und hochtemperaturtolerante optische Signalübertragung durch optisch-elektrische Umwandlung. Zudem bieten sie eine hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen wie medizinischen Geräten, Automobilsystemen, Halbleiterfertigungsanlagen und Luft- und Raumfahrtanwendungen.

(1) PCIe ist eine eingetragene Marke von PCI-SIG.

(2) Im Vergleich zu Kioxias am 7. August 2024 angekündigter optischer Breitband-SSD.

(3) OPTINITY ist eine eingetragene Marke der Kyocera Corporation.

(4) IOCore ist eine eingetragene Marke von AIO Core Co., Ltd. Andere Firmen-, Produkt- und Servicenamen können Marken von Drittunternehmen sein.

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

