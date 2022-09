Kino-News: Roberts & Clooney gemeinsam auf der Kinoleinwand

Ab 15. September 2022 startet mit TICKET INS PARADIES endlich DIE romantische Komödie des Jahres in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen sind Julia Roberts und George Clooney als geschiedenes Ehepaar zu sehen, die sich für die (Sabotage der) Hochzeit ihrer Tochter zusammenraufen müssen. Für die beiden Hollywood-Superstar ist dies nicht ihre erste Zusammenarbeit. Gemeinsame Kinofilme gab es bisher vier, zuletzt standen sie 2016 für Money Monster zusammen vor der Kamera. Zusammenarbeit Nummer fünf ist mit TICKET INS PARADIES nun aber ihre erste gemeinsame romantische Komödie…. weiterlesen

