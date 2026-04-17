King Colis Pop-up Store zurück in München!

Schätze entdecken und Ressourcen retten: King Colis kommt mit Pop-up Store zurück ins FORUM SCHWANTHALERHÖHE vom 24. April bis 02. Mai!

München. Nach dem großen Erfolg im März 2025 kehrt King Colis zurück nach München. Damals sorgte das Konzept rund um „verlorene Pakete“ für enormen Andrang: Rund 7.200 Besucher kamen in den Pop-up-Store, 8,5 Tonnen Mystery-Pakete wurden verkauft. Vom 24. April bis 02. Mai lädt das französische Unternehmen nun erneut ins Forum Schwanthalerhöhe ein. Dort können Besucher aus rund 10 Tonnen nicht zugestellter Pakete wählen, ihre Favoriten innerhalb von 10 Minuten aussuchen und anschließend abhängig vom Gewicht bezahlen.

Doch hinter dem Überraschungseffekt steckt weit mehr als ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis: King Colis zeigt, wie sich vermeintlicher Abfall sinnvoll in den Warenkreislauf zurückführen lässt, und verbindet Spannung, Nachhaltigkeit und soziales Engagement zu einem Konzept mit echtem Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft. Jährlich gehen in Europa Millionen von online bestellten Paketen verloren, oft durch fehlerhafte Adressangaben. Was normalerweise entsorgt oder geschreddert würde, erhält durch King Colis eine zweite Chance. Nicht zugestellte Waren werden aufgekauft, sortiert und entweder über die eigene Website oder in exklusiven Pop-up-Events in Europas größten Einkaufszentren weiterverkauft. So konnten bereits mehr als 2000 Tonnen verlorener beziehungsweise nicht zustellbarer Pakete vor der Entsorgung gerettet werden. Statt den Müllberg weiter wachsen zu lassen, werden die Produkte wieder dem Kreislauf zugeführt und erneut nutzbar gemacht. Genau dieser nachhaltige Ansatz macht aus dem Pop-up-Store viel mehr als einen Kauf mit Überraschungseffekt: Aus vermeintlichem Müll werden wieder Produkte mit Wert, Nutzen und Überraschungseffekt. Auch die Gestaltung der Pop-up-Stores macht diesen Gedanken sichtbar. Die gesamte Präsentation ist bewusst einfach gehalten und besteht aus wiederverwertbaren Materialien wie Karton und Holz. So wird das Ressourcenbewusstsein von King Colis nicht nur im Konzept, sondern auch vor Ort unmittelbar erlebbar.

Ein besonders wichtiger Bestandteil des Konzepts ist das soziale Engagement. Pakete, die in den Pop-up-Stores nicht verkauft werden können, weil sie zu sperrig sind – etwa Möbel oder größere Gegenstände – werden nicht entsorgt. Stattdessen sammelt King Colis diese Produkte und spendet sie an wohltätige Organisationen. Auf diese Weise konnten bereits rund 20 Tonnen an Paketen gespendet werden, die unter anderem Projekten im Senegal zugutekommen. Damit endet die Geschichte eines verlorenen Pakets nicht beim Verkauf: Viele Produkte helfen dort weiter, wo sie dringend gebraucht werden, und schaffen einen zusätzlichen gesellschaftlichen Nutzen.

Spannung pur: Was steckt in den Paketen?

Das weiß niemand, und weder das Schütteln, Drehen oder Schnuppern am Paket gibt Aufschluss darüber, denn die Pakete sind original verpackt, die Adressen von Empfänger und Absender selbstverständlich unkenntlich gemacht. Den Käufer erwartet mit jedem Paket eine Mischung aus Überraschung, Nervenkitzel und Schnäppchenjagd. Ein kleiner Tipp ist trotzdem möglich, denn inzwischen wurden ja überall in Europa schon tausende dieser Pakete von King Colis Kunden geöffnet und versteckt haben sich darin von High-Tech-Produkten über Markenkleidung, Schmuck, Lederwaren oder Videospiele bis hin zu Beauty-Artikeln.

Die Regeln sind klar: Die Pakete dürfen nicht vorab geöffnet werden. Eine Rückgabe ist nicht möglich, für beschädigte Ware gibt es keinen Ersatz.

CEO und Mitbegründer Killian Denis über die große Freude an der Überraschung:

„Es macht immer wieder aufs Neue Spaß und ist aufregend. Man weiß nie, was man auspacken wird. Manchmal befinden sich in den Paketen echte Schätze. Beim Auspacken hatte einer unserer Kunden zum Beispiel plötzlich einen kleinen Goldbarren aus einer Sammleredition in der Hand. Auch eine gebrauchte Rolex haben wir schon ausgepackt. Übrigens warten viele Leute, bis sie zu Hause sind, um zu sehen, was in ihren Paketen ist. So wird das Auspacken zu einem richtigen Moment der Spannung.“

Für alle, die es eilig haben: Fast Pass

Erstmals können alle, die ihre Schätze so schnell wie möglich aussuchen möchten, mit einem Ticket für einen so genannten Fast Pass einen Zeitvorteil erwerben. Und ganz offiziell an der – meist sehr langen Warteschlange vorbei – direkt zum Einlass gehen. Den Fast Pass kann jeder auf der Homepage www.king-colis.com/de erwerben, er muss sich im Vorfeld lediglich für einen Zeitslot entscheiden.

So funktioniert das Ganze:

Die Preise richten sich nach dem Gewicht der Pakete:

-Standard-Pakete: 2,29 EUR pro 100 Gramm

-Premium-Pakete: 2,99 EUR pro 100 Gramm

Jeder Kunde hat 10 Minuten Zeit, um seine Auswahl zu treffen – ein Shopping-Abenteuer der besonderen Art!

Die Pakete dürfen vor dem Kauf nicht geöffnet werden.

Die Pakete können nicht retourniert oder umgetauscht werden.

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

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Adresse:

Forum Schwanthaler Höhe

Erdgeschoss – Hauptgebäude

Theresienhöhe 5

80339 München

Wann: Freitag, 24. April, bis Samstag, 2. Mai

Öffnungszeiten:

24. April: 14:00 bis 20:00 Uhr

25. April bis 2. Mai: 10:00 bis 20:00 Uhr

Geschlossen am Sonntag, 26. April, und Freitag, 1. Mai

Freier Eintritt

Weitere Infos: www.king-colis.com/de

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Bildquelle: King Colis